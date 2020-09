Poder Judicial en constate modernización; justicia cerca de los zacatecanos

Zacatecas, Zac.- Hoy ya son siete los distritos judiciales donde se implementa una línea telefónica para atender casos urgentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) y se espera que en breve, con la reapertura del resto de los distritos judiciales, se pueda ampliar esta vía de atención, aseguró Arturo Nahle García, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), al participar en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad.

Refirió que ya se atendían las solicitudes de órdenes de aprehensión y órdenes de cateo de la Fiscalía por esta vía en horario nocturno y en fines de semana en los distritos judiciales de Zacatecas, Fresnillo, Calera y Ojocaliente y desde hace poco más de tres meses, como una medida para que la impartición de justicia no se viera detenida durante la contingencia sanitaria, esta atención se amplió a otros tres distritos: Jerez, Sombrerete y Río Grande.

“Actualmente hay alrededor de 2 mil 500 órdenes de aprehensión que no se han cumplimentado por diversos delitos”, explicó el magistrado presidente, quien precisó que en acuerdo con la Fiscalía se cumplimentarán de manera gradual para no saturar los juzgados ni los centros penitenciarios debido a que, por la pandemia, no está laborando todo el personal y no habría la capacidad para solventar la carga pendiente de trabajo.

No obstante, enfatizó que el próximo año se podría comenzar con este servicio en los distritos judiciales de Villanueva, Loreto, Jalpa y Tlaltenango, aunque hasta el momento se han tenido buenos resultados en la coordinación con la Fiscalía para que a través de esta vía las detenciones en flagrancia sean calificadas como legales por los jueces de control en la audiencia inicial, un gran paso en la construcción de la paz y la seguridad que demanda la ciudadanía.

“Hasta hace tiempo muchas de esas detenciones eran calificadas como ilegales en las audiencias iniciales y el hecho de que ahora la mayor parte, casi la totalidad de las detenciones, estén siendo calificadas como legales habla de que está dando resultados, está surtiendo efectos la capacitación permanente que están recibiendo nuestros policías ministeriales o que incluso están recibiendo otras corporaciones”, aseveró el magistrado presidente.

Ante la necesidad de reforzar la preparación de los elementos de las diferentes corporaciones al realizar las detenciones de quienes incurren en algún delito, el magistrado Arturo Nahle García se comprometió a que desde la Escuela Judicial se facilitará un curso sobre los criterios de los jueces y juezas respecto a las detenciones a fin de que estas cumplan con la normatividad para seguir su proceso.