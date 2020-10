Logra Tello ampliación de autopista Zacatecas-Aguascalientes

Zacatecas, Zac.- El Gobernador Alejandro Tello destacó que su gestión permanente ante la Federación, para la ampliación de la autopista Zacatecas-Aguascalientes, logró resultados; esto, tras el anuncio del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, del inicio de la modernización del libramiento Fresnillo-Osiris-Cuauhtémoc, en noviembre próximo.

El mandatario detalló que se trata de una obra que tendrá una inversión de 3 mil 826 millones de pesos, lo que permitirá una importante reactivación económica para el estado. Recordó que, desde el año 2018, presentó esta propuesta al Gobierno Federal y, en ese sentido, aplaudió que el Presidente la tomara en cuenta y volteara a ver a Zacatecas.

Alejandro Tello explicó que, además de la gestión para la construcción de la carretera a Aguascalientes de libre acceso, hace dos años pidió que se le permitiera a la entidad operar la autopista de cobro, toda vez que una de las quejas de los usuarios es la mala condición en que se encuentra esta carretera de carril ampliado, que va de Osiris al municipio de Cuauhtémoc.

Dijo que actualmente la autopista es operada por Caminos y Puentes Federal de Ingresos y Servicios Conexos (Cafupe) y, gracias al proyecto que él, acompañado del Secretario de Finanzas, Jorge Miranda, presentó al Presidente de la República, se construirá un nuevo cuerpo para tener una autopista real a cuatro carriles desde Fresnillo hasta Cuauhtémoc.

Se tratará de un desdoblamiento cuya inversión será de una empresa particular y la carretera será operada por la misma. Una determinación que el Gobernador dijo ver con buenos ojos, toda vez que al estado no le implicaría invertir un recurso que no tiene.

“Con beneplácito lo digo y lo reconozco: aplaudo que el Presidente haya volteado a Zacatecas, ya que, 3 mil 826 millones de pesos son oro puro por toda la derrama que se generará”, añadió.

Además, mencionó, se atenderá la necesidad de tener una mayor conectividad, toda vez que la actual carretera, construida hace aproximadamente 20 años, es una vía muy peligrosa donde se registran muchos accidentes y ahora se podrá dar mejores condiciones a los usuarios.

Alejandro Tello recordó que desde que era candidato a Gobernador ofertó la construcción de la autopista Zacatecas-Aguascalientes, y hoy, tras cuatro años de gestión, puede decir que no sólo será una, sino dos, ya que dijo que además se edifica la de libre acceso por el tramo Las Arsinas-Ojocaliente-Luis Moya.

Refirió que en ese tramo se inició la construcción de un nuevo cuerpo de carriles, que se planteó para desembocar en el municipio de Cosío en Aguascalientes. Si bien señaló que esta obra que no tiene contemplado presupuesto en la propuesta de Ley de Egresos 2021, confío en que con los buenos oficios de los legisladores se logrará recurso para continuar esta acción.