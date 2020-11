Aumento salarial debe ser para todos los trabajadores de Gobierno: SITEZ

Zacatecas, Zac.-Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas (SITEZ), este día realizaron una manifestación pacífica para reclamar al Gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna, “el incumplimiento del incremento salarial a toda la clase trabajadora, anunciado el 8 de septiembre, que hizo público, pues no había gente ni de primera, ni de segunda en su gobierno” declaró Alejandro Rivera Nieto, secretario general del Sindicato.

Refirió que tras el anunció del mandatario, este aumento, debió reflejarse en sus talones de pago, sin embargo, expresó, “estamos hablando de varios millones de pesos que no se han dispersado y que ya estaban etiquetados”.

Ante esta situación, señaló que, “aquí ya se está viendo un desvío de recursos y el Gobernador no ha cumplido su palabra, lo dijo a medios de comunicación que se tenía que dar el aumento salarial a todos los trabajadores, que suman más de 15 mil quienes quedaron sin este apoyo”.

Expuso también que en mesas de diálogo realizadas en la Secretaría General de Gobierno con el titular de la dependencia estatal, Jehú Salas Dávila, a quien el mandatario estatal dio la orden de reinstalar a Juan Pablo López Hernández en su puesto laboral en la Secretaría de Obras Públicas (SOP), de donde fue despedido injustificadamente el primero de noviembre, no han recibido respuesta positiva para su compañero en mención, ni para tres trabajadores más.

Derivado de lo anterior, el líder sindical, anunció que de no ser atendidos este día por el secretario General de Gobierno, iniciarían “una huelga de hambre por parte del compañero a partir de las 2 de la tarde y haremos un evento en el nacimiento donde él va a posar como niño Dios, encuerado, como lo dejó el gobierno del estado y sus derechos laborales, pues de él dependen su familia y ya tiene nueve meses sin ese sustento”.

Por su parte, el afectado Juan Pablo López Hernández, al narrar como fue despedido en el mes de febrero de este año. “Se me notificó que estaba dado de baja, por el hecho de que pertenezco al SITEZ y como no me pagaban sábados, ni tiempo de extra, metí una demanda, me dijeron que si no la retiraba me iban a dar de baja, pero yo dije, están mal, porque no me pueden correr, pero sí lo hicieron, el señor Adrián Rayas nada más me dijo que estaba dado de baja, me dijo también que la verdad es que tienes que retirar tu demanda, yo le dije que no, porque tengo convicciones y sé qué tengo que luchar por lo mío y por mis compañeros y aquí estoy , si tengo que andar encuerado para que me hagan caso, lo voy a hacer”.

El líder sindical, comentó también que durante sus manifestaciones siempre han sido objeto de agresiones por parte de las autoridades policiacas del Gobierno del estado, pues criminalizan la lucha social del SITEZ sólo por protestar ante el incumplimiento de la autoridad estatal, por esto, finalmente hizo un llamado a “(Arturo López)Bazán, secretario de Seguridad Pública y Francisco Murillo Ruiseco que utilicen a los compañeros para que haya un decremento en la delincuencia, que integren las carpetas de investigación correspondientes, ante tanta muerte de mujeres y hombre y finalmente que dejen de criminalizar la protesta social”.