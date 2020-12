Se registra Ulises Mejía Haro como aspirante a candidato a gobernador por Morena

Zacatecas, Zac.- En una muestra de unidad y fortaleza, los militantes Ulises Mejía Haro, Luis Medina Lizalde y José Narro Céspedes realizaron su registro como aspirantes a la candidatura a la gubernatura de Zacatecas ante la Comisión Nacional de Elecciones de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Atendiendo a las bases de la convocatoria, este sábado 5 de diciembre los tres aspirantes acudieron desde temprana hora a la sede nacional del partido a fin de realizar su registro de manera civilizada, en un espíritu de unidad y democracia, acompañados de importantes liderazgos de la sociedad zacatecana, así como de Fernando Arteaga Gaytán, presidente del Comité Directivo Estatal de MORENA; Gilberto del Real, presidente del Consejo Estatal de MORENA, así como de la diputada federal Mirna Maldonado.

Durante su registro, Ulises Mejía Haro destacó el gran respaldo de la militancia hacia los tres aspirantes de MORENA al asegurar que “es una muestra del respeto y la altura de miras que debe prevalecer en nuestros procesos internos, siempre escuchando a quienes nos han dado su confianza y que hoy nos refrendan esa confianza para seguir trabajando por el cambio verdadero”.

Aseguró que en esta aspiración a lograr la candidatura a la gubernatura de Zacatecas, hoy representa a la juventud progresista que quiere ser escuchada y formar parte de las grandes decisiones del país y del estado, convencido de que en MORENA hay importantes liderazgos con los que ha trabajado de la mano y con quienes continuará la coordinación para consolidar el proyecto de nación de la Cuarta Transformación.

Junto a los otros aspirantes Luis Medina Lizalde y José Narro Céspedes, Ulises Mejía Haro también enfatizó que “confiamos en la unidad y la democracia de nuestro partido, confiamos en que se sabrá escuchar a la militancia para la selección de los mejores cuadros que puedan representar las causas de este movimiento”.

Agregó que “hoy es momento de demostrar que MORENA cuenta con los mejores perfiles para ir a la contienda electoral, perfiles con honestidad, con trayectoria, con trabajo permanente por las causas de la Cuarta Transformación y siempre dando voz a nuestros militantes, que son el espíritu de este movimiento; otros han tenido oportunidad de demostrarlo y han faltado a los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; quien atenta contra estos principios no merece representarnos”.

Ulises Mejía Haro reconoció además el importante respaldo de la dirigencia estatal de MORENA hacia los tres aspirantes que hoy se registran en unidad, “porque eso también nos demuestra quién está del lado correcto de la historia y quienes sí queremos trabajar por este cambio verdadero; aquí no hay amiguismos, aquí no hay compadrazgos; aquí no hay imposiciones; por eso venimos en unidad, con un trabajo comprobado y un liderazgo que nos ha caracterizado para representar los destinos de este partido”.