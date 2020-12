Pide Alejandro Tello a alcaldes redoblar esfuerzos para evitar más contagios

Zacatecas, Zac.- Debido a la saturación en la atención hospitalaria y al repunte de contagios, el Gobernador Alejandro Tello hizo un llamado respetuoso a los presidentes municipales de la entidad a redoblar esfuerzos con las acciones y medidas para contener la pandemia actual.

Luego de que iniciara la restricción de horarios en las actividades no esenciales, al activarse el color rojo del Semáforo Epidemiológico, el mandatario solicitó a los alcaldes ejercer sus capacidades legales y disponer de sus equipos de inspección y de seguridad para inhibir las concentraciones masivas.

“El personal del sector salud se está contagiando, está muriendo, se está agotando, por lo que es fundamental la ayuda de los gobiernos municipales, con sus inspectores de Alcoholes, de Comercio y sus policías preventivas, ya que el Estado no se da abasto para dar cobertura en toda la entidad”, externó.

Alejandro Tello recalcó que la administración estatal afronta con toda responsabilidad lo que le corresponde, pero, dado que los contagios no cesan, se requiere la ayuda de los alcaldes para inhibir las fiestas y reuniones, y que se sigan las medidas de prevención en los comercios y sitios de concentraciones masivas.

Reiteró que los inspectores del sector salud estatal ni el número de elementos de la Policía Estatal Preventiva alcanzan para dar cobertura a toda la entidad, por lo que se requiere mayor compromiso de la sociedad y, también, de los alcaldes, de priorizar la vida de las personas sobre temas políticos.

A las y los zacatecanos, el Gobernador Tello les pidió protegerse y cuidar a los suyos, principalmente durante esta temporada de frío y cierre de año, que es cuando se presenta una gran movilidad por la recepción de aguinaldos y la comercialización de productos propios de Navidad y Año Nuevo.

Por este motivo, anticipó que se reunirá con los alcaldes de los municipios donde hay más contagios del SARS-CoV-2 para pedirles que se priorice en estos momentos el cuidado de la salud y vida de la sociedad zacatecana.

Al dar a conocer la actualización del Reporte Estadístico del COVID-19 en Zacatecas, detalló que se han realizado 34 mil 137 pruebas, de las cuales 18 mil 007 resultaron positivas, 15 mil 781 negativas y 349 están pendientes; 1 mil 593 personas han fallecido, hay 5 mil 869 activos y 10 mil 545 se han recuperado.

Durante las últimas cuatro semanas se han registrado 5 mil 435 contagios, con un promedio diario de 194, con una baja de más de 700 pruebas menos en la más reciente. Sin embargo, en este lapso se han reportado 422 decesos, desglosados en 112, 75, 127 y 108.

De los 18 mil 007 casos positivos, 8 mil 897 han sido en hombres y 9 mil 110 en mujeres, con énfasis de 21 a 60 años, que representan 78 por ciento del total. De los 1 mil 593 decesos, 952 fueron de hombres y 641 mujeres; de ellos, 1 mil 291 presentaron alguna comorbilidad, como hipertensión, diabetes u obesidad, pero 302 no padecían.

Se han contagiado 129 embarazadas, 112 se recuperaron, 15 están aisladas y dos murieron; 17 mujeres en puerperio dieron positivo, 15 se restablecieron, una está activa y una falleció; además, de 399 menores infectados, 282 se recuperaron, 97 están aislados, cuatro hospitalizados estables, nueve graves y siete fenecieron.

En el sector salud, 875 médicos y 1 mil 051 enfermeras y enfermeros contrajeron el virus; y perdieron la vida 22 médicos, siete enfermeras y enfermeros y 12 trabajadores adjuntos.

Actualmente, se tienen 400 pacientes activos en vigilancia, pero el personal de salud no ha dejado de trabajar y ya no hay forma de contratar más médicos, los especialistas están más escasos aún, por lo que, si se sigue con este ritmo y la sociedad no acata las recomendaciones, habrá problemas graves en la atención hospitalaria, advirtió Breña Cantú.

Se contagiaron 230 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 171 se recuperaron y 11 fallecieron; sobre personas privadas de su libertad, 30 dieron positivo, 18 se recuperaron, hay 12 activos y fallecieron cinco.

Al momento, hay 227 pacientes hospitalizados, 141 de ellos estables y 86 graves; de 293 camas con las que se cuenta, hay 152 disponibles; de 145 ventiladores, 59 están libres. Ello significa que hay una ocupación de 48 por ciento de camas y 59 por ciento de ventiladores

Durante las últimas cuatro semanas ha habido 240, 277, 251 y 227 pacientes hospitalizados. En cuanto al porcentaje de ocupación hospitalaria, se han registrado 3 mil 900 ingresos, con 2 mil 437 pacientes recuperados y 1 mil 240 defunciones, debido a las complicaciones que se presentaron.

Sobre el avance de la pandemia, Zacatecas registró 285 nuevos casos; Guadalupe, 231; Fresnillo, 252; Sombrerete, 69; y 43 en Jerez, municipios que concentran 73 por ciento de la incidencia en la última semana.

ENTRADA DEL SEMÁFORO ROJO

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), recordó que la entidad se anticipó a la determinación federal del color rojo en el Semáforo Epidemiológico, debido a la alta incidencia de contagios, defunciones y nivel de hospitalización de pacientes.

Dijo que, si bien cinco municipios representan 73 por ciento del avance de la pandemia, otros 13 municipios tienen alta incidencia de casos activos, entre ellos Calera, Morelos, Ojocaliente, Valparaíso, Río Grande, Jalpa, Tabasco, Tlaltenango, Concepción del Oro y Villa de Cos.

Por ello, reiteró el llamado a los habitantes y presidentes municipales de estas demarcaciones a reforzar las medidas de prevención, ya que, con base en denuncias, se han evidenciado fiestas y concentraciones masivas en plazas, sin que autoridad alguna las detenga.

El Gobernador Alejandro Tello y Gilberto Breña recalcaron que hay 14 pacientes graves sospechosos de COVID-19 que podrían sumarse a la ocupación hospitalaria, lo que pondría en alerta máxima la capacidad de atención en estos lugares.

Por este motivo, enfatizaron en la importancia de guardar la sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos y, sobre todo, no realizar fiestas ni reuniones familiares.