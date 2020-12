Basifican a 760 trabadores del gobierno de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Para reconocer y dar certidumbre al desarrollo del recurso más importante de una administración, que es su plantilla de trabajadoras y trabajadores, el Gobernador Alejandro Tello otorgó su basificación laboral a más de 760 servidoras y servidores públicos.

Esta acción, resaltó el mandatario estatal, responde a la legitimidad del esfuerzo y dedicación que las y los trabajadores estatales de contrato plasman en su vocación de servicio público hacia la atención de las necesidades de la población.

“Ustedes reciben esta seguridad laboral no porque sean mis amigos, no porque militen en algún partido, no porque me deben o les deba algún favor, es porque, con base en su trabajo, en su esfuerzo, en su compromiso, lo merecen”, externó.

En el patio central de Palacio de Gobierno, bajo estrictas medidas sanitarias y preventivas, el mandatario Alejandro Tello entregó de forma simbólica las cartas que dan seguridad laboral a 760 trabajadoras y trabajadores de la administración estatal.

Se mostró satisfecho de que, en medio de una emergencia sanitaria, que descubrió la gran vulnerabilidad de la sociedad zacatecana, se haya concretado este logro, y no es más que un hecho de justicia, por todos sus años de esfuerzo en las distintas dependencias.

El Gobernador Alejandro Tello destacó que esta primera etapa de basificaciones no significa engrosamiento de la nómina, puesto que prestan sus servicios desde hace mucho tiempo y, ahora, tienen certeza y seguridad en lo que hacen diariamente.

Tras celebrarse la sesión de trabajo del Comité Intersecretarial, órgano máximo para el otorgamiento de bases laborales, se evaluaron los requisitos de las y los servidores públicos de contrato, y se autorizaron de forma imparcial y transparente a quienes cumplieron las disposiciones.

Compuesto por las secretarías de Administración, de Finanzas y General de Gobierno, así como por la Coordinación Estatal de Planeación y la Jefatura de Oficina del Despacho del Gobernador, el Comité autorizó que se otorgara la base laboral a las y los servidores públicos a partir del 1 de diciembre del año en curso.

Para el Programa de Basificaciones 2020 se consideraron las modalidades de contratación, antigüedad de las y los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado, desempeño y atención de principios éticos, entre otros aspectos. La segunda etapa de basificaciones se realizará durante el primer trimestre de 2021.

El Gobernador Alejandro Tello asentó que, con esta acción, las y los beneficiarios asumen una mayor corresponsabilidad, al considerar que la sociedad requiere de trabajadoras y trabajadores comprometidos, con alta vocación de servicio, capaces y dispuestos a brindar una atención humana, profesional, eficiente y eficaz.

Este compromiso gubernamental se asumió toda vez que, desde el inicio de la administración del Gobernador Alejandro Tello, se implementaron medidas de austeridad, de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, que han permitido dar estabilidad a las finanzas públicas.

Con este acto de justicia laboral, subrayó Alejandro Tello, se brindan condiciones de estabilidad laboral, tranquilidad para sus familias y, por ende, una motivación más para el óptimo desarrollo y desempeño en sus funciones cotidianas.