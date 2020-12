Continúa Zacatecas en semáforo rojo

Zacatecas, Zac.- Será este próximo miércoles cuando el Consejo Consultivo (encabezado por el Gobernador Alejandro Tello y conformado por el sector salud, cámaras empresariales y Colegio de Médicos) dé a conocer las nuevas medidas sanitarias que tendrán vigencia para lo que resta de este 2020, a fin de contener los contagios y la mortandad por COVID-19, informó el mandatario estatal.

En tanto, Zacatecas continúa con las medidas correspondientes al semáforo rojo epidemiológico, que marcó el Gobierno Federal para esta entidad, durante 15 días e inició hace una semana, dijo el Gobernador Tello durante su conferencia de prensa semanal para dar a conocer la condición que guarda la pandemia en el estado.

Si bien el titular del Ejecutivo destacó que hay pequeños visos de disminución de contagios y mortandad, agregó que si las y los zacatecanos no ponen de su parte durante estas fechas decembrinas, poco se podrá avanzar. “Hay momentos en que no se puede realizar más si la sociedad no hace lo que le corresponde”.

En ese sentido, apeló a la solidaridad y prudencia de todos para, en estas fechas, evitar fiestas, posadas y reuniones, ya que la solución a la contingencia será progresiva y bajo dos vías: la vacuna, que se aplicaría hasta el mes de febrero en Zacatecas para el sector salud y, continuar con las medidas de sana distancia y el uso de cubrebocas.

Alejandro Tello señaló que los contagios de este 14 de diciembre -que ascienden 19 mil 088 casos- corresponden a los de la primera semana de noviembre, lo que significa que hay un ligero descenso, en gran medida, resultado del semáforo rojo que su gobierno inició y después fue respaldado por la autoridad sanitaria federal.

Así, ante la necesidad de no bajar la guardia, anunció que con la llegada de migrantes y el turismo, se reforzarán todas las medidas. Reiteró por tanto el llamado respetuoso a los alcaldes de los 58 municipios a continuar en la dinámica de trabajo coordinado para garantizar que pueda haber cierta actividad, pero con estrictos protocolos.

Ante el contexto que se avecina por las celebraciones navideñas, la movilidad que se pudiera generar por el pago de aguinaldos y la circulación de dinero, el Gobernador Tello reiteró que será en consenso con el Consejo Consultivo como se determine actuar en los siguientes días, siempre priorizando la salud de las y los zacatecanos.

“Es fácil descalificar las medidas de la autoridad, pero se trata de perder menos vidas, siempre con la apertura para discutir y llegar a los mejores consensos con todos los sectores”, insistió.

ÍNDICE DE CONTAGIOS Y MORTANDAD EN LA ÚLTIMA SEMANA

Por otro lado, el mandatario, acompañado del Secretario de Salud estatal, Gilberto Breña Cantú, detalló que con corte a este lunes, Zacatecas acumula 19 mil 088 casos del nuevo Coronavirus, así como 1 mil 696 muertes. Además, se tiene un índice de positividad de 53 por ciento, respecto del total de las pruebas realizadas.

Dijo que el 28 por ciento de los contagios corresponde al último mes y, a la fecha, hay en promedio 104 muertes por semana y 15 muertos diarios. Como ha sido la constante, el mayor número de casos se presenta en personas de entre 21 y 40 años; mientras que 73 por ciento de las defunciones son en personas de 51 a 80 años, en promedio.

Además, el índice de mortandad en Zacatecas es de 8.89 por ciento; en ocho de cada 10 muertes el paciente tenía alguna comorbilidad. También se acumulan 138 mujeres embarazadas contagiadas de COVID-19, de las cuales hay 126 recuperadas, 10 en aislamiento y dos murieron.

Respecto de los menores de edad contagiados, el Gobernador informó que se han presentado 462 casos; de ellos, hay siete defunciones, 130 permanecen en aislamiento, hay 4 hospitalizados estables y 13 graves.

En cuanto a las corporaciones de seguridad, dijo que hay 236 contagios, de los cuales 178 se han recuperado y se han presentado 11 decesos. Entre las Personas Privadas de su Libertad (PPL) hay acumulados 37 casos con 22 recuperados, 10 activos que están aislados y cinco fallecimientos.

El personal de salud que ha enfermado de COVID-19 está cerca de los 3 mil casos, entre ellos, 2 mil 023 médicos y enfermeras y, se registran 44 muertes.

En tanto, la capacidad de atención por médicos en la Unidad de Especialidades Médicas COVID es de ocho por turno y se ocupan de seis pacientes cada uno; en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zacatecas, ocho médicos con ocho enfermos cada uno; en el de Fresnillo cinco con cinco pacientes y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del

Estado (ISSSTE) tiene cuatro médicos por turno con ocho pacientes cada uno.

Asimismo, añadió el Gobernador, actualmente, el IMSS atiende a 110 pacientes hospitalizados, de ellos 39 están graves; la SSZ a 49; el ISSSTE a 33; la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 19 y en el sector privado hay cuatro internados.

La ocupación de las 437 camas con las que cuenta Zacatecas es de 49 por ciento y 50 por ciento de las que tienen un ventilador, con 215 personas hospitalizadas actualmente, 78 de ellas graves, con un respirador.

Agregó el mandatario que la jurisdicción de Zacatecas encabeza el número de contagios y el 73 por ciento del total de los casos positivos, hasta el día de hoy, se concentra en cinco municipios: Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete y Jerez.