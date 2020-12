Morena, la legalidad y la expectativa 

Código político

Por Juan Gómez

Zacatecas, Zac.- La elección de David Monreal como candidato de Morena al gobierno de Zacatecas, pasó el primer filtro en medio de la polémica, el estruendo y los sentimientos locales de imposición, pero falta el segundo filtro, el de la legalidad de su registro que se realizará a más tardar el 11 de febrero de 2021 ante el IEEZ y finalmente, el tercero que es el de la elección.

Luego de que se dieran a conocer los resultados de la encuesta de Morena para designar candidato en Zacatecas, el resto de los contendientes rechazó el resultado y afuera de la sede partidista, los gritos de fraude resonaron para mandar el mensaje de una imposición cupular.

Las fiestas navideñas y de fin de año enfriarán rápidamente los ánimos de frustración y encono de opositores a la candidatura monrealista pero además, este fin de semana el dirigente nacional Mario Delgado, realizó una serie de llamadas a los estados donde se ha definido candidatos y candidatas, entre ellos Zacatecas, para pedirle a los inconformes que se calmen.

En las primeras horas transcurridas el candidato electo no ha buscado a sus detractores y como se observa, no lo hará en los próximos días, pues está visto que la reconciliación no se dará debido a que existen dos proyectos totalmente opuestos para gobernar y disputar al estado: el del Clan Monreal y el de una fracción de izquierda local que ve la oportunidad de regresar al gobierno del estado por la vía de la 4ª Transformación de López Obrador.

En el camino del registro hacia el 11 de febrero se tiene que resolver si habrá o no alianza con el Partido del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza Zacatecas, para lo cual tendrá que definirse en los próximos días y concretarse aproximadamente el 23 de diciembre próximo.

Hasta antes a la fecha del registro de candidatura, los opositores morenistas a la candidatura de David Monreal deberán decidir si interponen un recurso legal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (trife), por considerar un cúmulo de presuntas irregularidades y violaciones a la convocatoria que emitió Morena para designar candidato en Zacatecas.

La judicialización del proceso de designación no es descartable sino al contrario, es el último recurso al que acudirían quienes consideran que el proceso de selección no se apegó a la certeza jurídica y a la transparencia militante. Hay tiempo.

En caso de que el proceso de selección interna se judicializara el senador Ricardo Monreal Ávila lleva mano, no solo por su experiencia y eficiencia política ya demostrada, sino por la alta influencia que tiene en la designación que hace el Senado de la República de jueces, ministros y magistrados del Poder Judicial.

La judicialización del proceso selectivo no solo desgastaría al candidato Monreal Ávila sino que ahondaría la fuerte división en Morena Zacatecas, donde el cobro de facturas y revanchismo marcarían el comportamiento de esta relación de divergencias e intereses políticos.

Con la nominación del excoordinador General de Ganadería de la SADER sus seguidores y algunos operadores políticos estiman que la votación será un solo trámite, debido a que confían en la tendencia que hasta este momento han mostrado las encuestas, y es momento también para la intolerancia de muchos incondicionales ante puntos de vista muy diferentes al optimismo que embriaga al monrealismo en el estado.

De acuerdo a la última encuesta aplicada y publicada por el diario El Financiero Morena tiene una ventaja significativa en 14 de las 15 entidades que tendrán elecciones para gobernador en el 2021, pero la alianza opositora PRI,PAN,PRD ponen a esta coalición en ventaja en dos estados y reduce la brecha a diferencias cercanas al margen de error en por lo menos cuatro entidades federativas.

En donde menos apoyo tiene Morena, de acuerdo a la citada encuesta, es en Nuevo León (26%), Sonora (27%), Chihuahua y Querétaro (29% respectivamente).

En donde se aprecia una mayor competencia electoral para el próximo año es en San Luis Potosí, Nayarit y Colima, entidades en donde la alianza electoral se ubica entre seis y siete puntos de Morena.

En Zacatecas, donde aún no se concreta la alianza pero que al definirse podría generar una expectativa diferente, en este momento se instala entre los ocho puntos aproximadamente, una diferencia que no es muy abultada si tomamos en cuenta la situación de división y enfrentamiento interno de Morena en el estado, además de los dos meses que faltan para el registro y los cinco meses para la elección.

Pero tanto el candidato David Monreal como sus seguidores, ya se reparten los puestos y el presupuesto sin que hasta el momento se haya hecho el registro oficial ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.

En política los tiempos son muy importantes y es algo que aún no madura David Monreal Ávila, pese a los descalabros electorales que ha tenido, a las cuentas aclaratorias pendientes que tiene que solventar ante la Secretaría de la Función Pública y las irregularidades en el cumplimiento de la convocatoria.

El otro factor que no toman en cuenta es la circunstancia, lo que significa que el presidente López Obrador aún no decide totalmente el escenario para Zacatecas, porque también aquí se decide la viabilidad de un aspirante a la Presidencia de la República, que hace su tarea política pero que aún no gana la absoluta confianza del inquilino de Palacio Nacional.

Al tiempo.

@juangomezac