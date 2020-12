A despojarse de ambiciones personales y construir causas llama David Monreal

Zacatecas, Zac.- Luego de su nombramiento como coordinador para la Defensa de la Cuarta Transformación en Zacatecas, David Monreal Ávila hizo un llamado a las fuerzas progresistas y diversos sectores sociales para ir en unidad en la conformación de un proyecto que logre el desarrollo del estado y lo rescate tras “una década perdida” en la que la economía, el empleo y la seguridad fueron a pique.

En un encuentro con los medios de comunicación, el fresnillense garantizó que realizará la encomienda de la dirigencia nacional de MORENA con dignidad, humildad y orgullo y que portará el estandarte de esperanza y trabajo que caracteriza al movimiento. En virtud de ello, iniciará de inmediato con la conformación de comités a lo largo y ancho del estado para la defensa de la Cuarta Transformación.

Además, agradeció y reconoció a la militancia de MORENA, a simpatizantes y adherentes y a todos los zacatecanos que, con su participación contundente y opinión positiva, lo eligieron en el proceso interno para encabezar los trabajos que harán realidad la Cuarta Transformación en la entidad.

David Monreal Ávila subrayó que el movimiento al que representa es incluyente y abierto, ya que “es del pueblo”. Por ello, exhortó a ir en comunión social, más allá de filias y fobias, “tenemos que despojarnos de ambiciones, de intereses personales y construir causas para dar paso a un gran proyecto que dé origen a la transformación. Un proyecto de largo plazo que dé certeza al empresario, al campesino, al maestro y a toda la sociedad”.

“Llamo a la unidad de productores, campesinos y ganaderos, investigadores y académicos, jóvenes, mujeres, maestros, comerciantes, empresarios y el resto de los sectores sociales, pues solo con la participación de todos se podrán construir políticas públicas que den certeza a la población y propicien el crecimiento de la entidad”, expresó.

No obstante, Monreal Ávila advirtió que quienes se sumen a este gran proyecto social deberán adoptar los principios del movimiento: “no robar, no mentir, no traicionar al pueblo”, y tener un pensamiento progresista, capacidad, lealtad y responsabilidad.

“Debemos despojarnos de ambiciones personales. No más cuotas, no más cuates. Debe ser el talento y la capacidad. Vamos a abrir y dar paso para que las mejores y los mejores puedan asumir la responsabilidad de conducción social”, dijo.

Enfatizó que los jóvenes y las mujeres tendrán cabida en el proyecto ya que no se les puede seguir negando su derecho pleno a la aspiración legítima de la representación, así como los actores que durante muchos años han trabajado por la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente y las libertades.

Por lo pronto, refirió que ya “han pasado lista” y se han acercado al movimiento representantes de los sectores magisterial y cultural, deportistas de diversas disciplinas, así como zacatecanos “que tiene amor por su gente y por su tierra”, con la intención de sumar y de aportar sus conocimientos para impulsar el proyecto que logre el progreso del estado.

En ese sentido, Monreal Ávila declaró que pronto se consolidará la Cuarta Transformación en México y en la entidad, dejando atrás al viejo régimen encarnado por el PRIAN, pues, en el caso de Zacatecas, los últimos sexenios representaron una “década perdida”, en la que la economía fue a pique y crecieron la inseguridad, el desempleo y el abandono en salud y educación.

Al respecto, anunció que próximamente presentará el libro “Zacatecas: una nueva esperanza”, en el cual realiza un análisis, con los datos estadísticos de los últimos años, sobre la situación económica y social de la entidad, y en el que da cuenta de la crisis derivada por el endeudamiento irresponsable al que llevaron los últimos gobiernos.

De igual manera, David Monreal Ávila informó que, acorde con los tiempos electorales, el martes 22 de diciembre comenzará en la Ciudad de México el análisis para llevar a cabo la alianza con las diferentes fuerzas políticas que han expresado la intención de participar junto a MORENA en el proceso para la renovación de la gubernatura, tales como el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). También se revisarán los términos jurídicos para la inclusión de los partidos políticos con registro local.

Finalmente, el coordinador estatal para la Defensa de la Cuarta Transformación hizo un llamado a los zacatecanos a mantener las medidas de sana distancia y uso de cubrebocas establecidas por las autoridades de salud ante la pandemia del Covid-19. También los conminó a realizar los festejos navideños y de año nuevo con responsabilidad y deseó a la población que estas fiestas, a pesar de los difíciles momentos, sean de reflexión y unión familiar.

Puntualizó que la actual emergencia sanitaria dio lugar a un nuevo orden político, económico y social, por lo que, ante la nueva cotidianeidad, en los próximos días se deberá impulsar el debate social sobre el escenario pospandemia y la acciones para reactivar la economía y los sectores de la industria, el campo y la educación.