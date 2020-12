Zacatecas regresa a naranja para incentivar la economía: Gilberto Breña

Zacatecas, Zac.- Con el regreso del semáforo epidemiológico a naranja, y para contribuir a la reactivación económica, el Consejo de Economía y Salud (conformado por el Ejecutivo, municipios, empresarios y autoridades sanitarias) consensuó la reapetura, con estrictas medidas sanitarias, de algunos sectores que permanecieron sin actividad en las últimas semanas; sin embargo, quienes violen la normatividad serán cerrados.

Así lo anunciaron el Secretario de Salud estatal, Gilberto Breña Cantú, y el Presidente de la Red de los Municipios por la Salud, Ulises Mejía Haro, durante la conferencia de prensa semanal para informar acerca de la evolución en los contagios de COVID-19 en el estado Zacatecas.

En representación del Gobernador Alejandro Tello, el Secretario de Salud, detalló que las nuevas determinaciones obedecen al semáforo marcado desde el Gobierno Federal y ante la necesidad de evitar la pérdida de empleos, sin dejar de ser prioridad la salud de las y los zacatecanos, por lo que continuará en marcha un operativo por parte de las corporaciones de seguridad estatal, Guardia Nacional y Ejército para supervisar el cumplimiento de las medidas.

Gilberto Breña detalló que las actividades permitidas a partir de este lunes consisten en la continuación de la apertura de los establecimientos esenciales como son los servicios de salud, producción, proceso, empaque y venta de alimentos, paquetería, gasolineras, servicios funerarios, obras públicas, transporte, minería, entre otros.

En tanto, los no esenciales tendrán un horario de cierre a las 20 horas. Entre ellos están los servicios tiendas de regalos, estéticas, cosméticos, spas, librerías, mueblerías, florerías, artículos de souvenirs para turistas, tiendas de ropa y otros de ese sector.

Se abrirán espacios públicos como parques, plazuelas y jardines con estrictas medidas de sanidad. También estarán en funcionamiento la Mina del Eden, teleféricos, turibuses y museos, pero con aforos reducidos y los protocolos de salud.

Los gimnasios abrirán con un aforo permitido de 30 por ciento; las albercas deportivas al 50 por ciento, al igual que los centros deportivos.

En tanto, seguirán cerrados los antros, bares, cines, teatros, centros sociales y culturales; así como eventos masivos, centros recreativos, conciertos, balnearios, ferias y eventos culturales. Quedan suspendidas cualquier tipo de fiestas y posadas.

El transporte público debe funcionar al 50 por ciento de su capacidad y con el uso obligatorio de cubrebocas, acciones que serán supervisadas por autoridades municipales y estatales.

Restaurantes y cafeterías operarán al 50 por ciento de su capacidad con cierre a las 23 horas. Las cenadurías, taquerías y semifijos sólo con servicio para llevar hasta las 22 horas y el cierre del establecimiento a las 23 horas.

Los mercados y supermercados tendrán un aforo al 50 por ciento de su capacidad y, al interior del establecimiento, los departamentos no esenciales cerrarán su venta a las 20 horas, mismo horario para la venta de vinos y licores.

El Secretario de Salud y el también alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía, insistieron que en caso del incumplimiento de estas medidas se suspenderá al establecimiento sin buscar recaudar algún tipo de multa, únicamente cuidar la salud de todos ante un contexto en que la epidemia por el nuevo Coronavirus continúa en un situación crítica a nivel mundial y este estado con es la excepción.

Si bien Breña Cantú aseguró que con la implementación del semáforo rojo se logró bajar en cuatro semanas el número de contagios de 1 mil 685 a 830 casos, si no trabajan en equipo sociedad, gobierno y empresarios está el riesgo de retroceder.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a que, en esta temporada decembrina, se eviten las fiestas y reuniones masivas y sólo se pase la Navidad con la familia nuclear; es decir quienes viven en la misma casa. “Sólo con la cooperación y empatía de todos podremos salir adelante”, insistió.

Breña y Mejía dieron a conocer que será a través del 911 donde la población puede denunciar algún tipo de fiesta masiva; sin embargo, no habrá capacidad para atender cada una de las denuncias en todo el estado por lo que la pandemia puede contenerse con la conciencia social de cada uno.

No habrá restricción que funcione si la sociedad no está asumiendo su responsabilidad, por ello invitar a todos a ser conscientes de que no es momento de visitar al abuelo, el padre o la madre, ni tampoco recibirlos porque una persona con COVID-19 así sea asintomática, en el lapso de una hora puede contagiar hasta seis o siete personas durante una reunión, agregaron.

Estadísticas semanales

Respecto de las estadísticas de casos del SARS-CoV2 en Zacatecas, el titular de la SSZ detalló que desde el inicio de la pandemia se han realizado 37 mil 590 pruebas, de las cuales, 19 mil 918 han dado positivo.

Durante el último mes se ha infectado el 24 por ciento del total de los casos; las defunciones van en descenso con un promedio de 15 diarios y, el 73 por ciento de las muertes se dan en mayores de 50 años.

A la fecha, 146 embarazadas se han contagiado; 134 están recuperadas, 10 permanecen en aislamiento domiciliario y hay dos fallecidas. Entre la población menor de edad hay siete defunciones, 329 recuperados y cuatro están estables. El número de personal de salud contagiado es de 3 mil 77 personas, de los cuales han fallecido 47.

La ocupación de camas hospitalarias actualmente es de 42 por ciento y 49 en las que tienen un ventilador, además, hay 189 pacientes hospitalizados.

Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo, Sombrerete y Jerez concentran el 72 por ciento de los casos y, el estado de Zacatecas tiene el 1.5 por ciento de los contagios a nivel nacional y 107 decesos por cada 100 mil habitantes, lo que lo coloca por encima en la media nacional.

Gilberto Breña aseguró que la vacuna no llegará pronto a Zacatecas ya que se comenzaría aplicar al personal de salud en febrero, lo que significa que tardará para los siguientes grupos, en ese sentido “tenemos que aprender a convivir con la enfermedad y cuidarnos por un tiempo más”.

Finalmente, respecto a la salud del Gobernador Alejandro Tello, quien se contagió de COVID-19, Breña Cantú informó que está en buen estado de salud, no ha tenido problemas respiratorios, sólo sintomatología general y se encuentra en su casa desde donde atiende sus responsabilidades.