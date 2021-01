Presentan diputados iniciativa para modificar designación de nuevos fiscales

Zacatecas, Zac.- Este martes sesionó la Comisión Permanente de la LXIII Legislatura y las y los diputados aprobaron la convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones que se llevará a cabo este jueves 21 de enero. Asimismo, se presentaron tres iniciativas de reforma a diversas leyes estatales, así como dos puntos de acuerdo. También se leyó un documento enviado por el gobernador Alejandro Tello Cristerna en el que solicita la ratificación del comisionado estatal de Atención Integral a Víctimas.

APROBACIONES

Este jueves, 21 de enero, se realizará un periodo extraordinario de sesiones

El próximo jueves 21 de enero tendrá lugar el segundo periodo extraordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la LXIII Legislatura, iniciando con la sesión a las 10:30 de la mañana.

Las y los diputados integrantes de la Comisión Permanente aprobaron la convocatoria para este periodo extraordinario en el que se abordarán cinco iniciativas, un proceso de ratificación y una solicitud de enajenación.

De acuerdo al documento avalado, este jueves se leerá una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios en materia de declaración de procedencia.

De igual forma se presentará la Ley que establece el procedimiento de declaración especial de ausencia de personas desaparecidas, así como reformas a la Ley de Fraccionamientos Rurales de la entidad, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y del Sistema Estatal de Seguridad Pública en relación con el C5, además de a la Ley de Justicia Alternativa del Estado.

En el periodo extraordinario también se le dará cauce al procedimiento de ratificación del comisionado estatal de Atención Integral a Víctimas y a una solicitud del ayuntamiento de Mazapil para enajenar un bien inmueble a favor de un particular.

Llaman a impulsar parcelas demostrativas en el estado para lograr la autosuficiencia alimentaria

Con la finalidad de impulsar en Zacatecas parcelas demostrativas, principalmente de maíz con alto potencial productivo, las y los diputados de la Comisión Permanente aprobaron exhortar a autoridades del campo tanto estatales como federales para que se concrete un proyecto de estas características encaminado a lograr la autosuficiencia alimentaria.

La diputada promovente del punto de acuerdo, Alma Dávila Luévano, explicó que esta iniciativa busca que las parcelas demostrativas se implementen en los ocho distritos de Desarrollo Rural que hay en el estado, con el objetivo de que sirvan como evidencia práctica de la posibilidad que tienen los productores de incrementar los rendimientos de sus tierras y mejorar la calidad del grano.

Con esto, agregó, “podríamos motivar al productor para que adopte y aplique tecnología al sistema tradicional de siembra, logrando elevar los rendimientos y transitar hacia la autosuficiencia alimentaria en la entidad en un primer momento”, como un proyecto piloto pero con vistas a hacerse extensivo en todo el territorio nacional.

El llamado se dirigió al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Alejandro Tello Cristerna, al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural federal y al titular de la Secretaría del Campo en el estado para que apoyen el proyecto denominado “Establecimiento de Parcelas Demostrativas en Zacatecas” que está impulsado por el Centro de Innovación Tecnológica Mano Amigo, A. C. (CIT-MAC) y, para ello, contemplen los recursos necesarios en el presupuesto 2021.

Exhortan a atender la salud mental de personas que perdieron a seres queridos por el Covid-19

La pérdida de familiares y seres queridos que fallecen por Covid-19 tienen un impacto directo y grave en la vida de los deudos, trastocándola y afectando su salud mental y emocional.

Tras destacar este hecho, las y los legisladores exhortaron al gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna y a la Secretaría de Salud de la entidad para que implementen un programa de acompañamiento y seguimiento de las familias zacatecanas que enfrentan una situación de enfermedad por Covid-19 o de duelo provocado por la pérdida de algún familiar.

La diputada Mónica Leticia Flores Mendoza propuso este punto de acuerdo que fue aprobado como urgente y de obvia resolución e hizo hincapié en que debe atenderse la salud mental de quienes se encuentren en casos como los mencionados donde las familias se han visto sorpresivamente impactadas a consecuencia del virus causante de esta pandemia”.

En este sentido, resaltó que la mejor atención la darán expertos y profesionales de la salud que, además, tienen que ser proporcionados por el Estado ya que se trata de una responsabilidad de las autoridades.

INICIATIVAS

Solicita el gobernador la ratificación del comisionado estatal de atención a víctimas

Las y los diputados de la Comisión Permanente leyeron este martes la solicitud enviada por el gobernador Alejandro Tello Cristerna para que se ratifique al nuevo comisionado estatal de Atención Integral a Víctimas del estado, Valente Cabrera Hernández.

El mandatario estatal informó que el funcionario que ya rindió protesta al frente de esta instancia gubernamental es licenciado en Derecho y se ha desempeñado, entre otros cargos, como asesor jurídico de 58 legislatura del estado, jefe de unidad de asuntos jurídicos de la Auditoría Superior del Estado, alcalde de Vetagrande en el periodo de 2013 a 2016 y director de asesoría jurídica de la propia Comisión de Atención a Víctimas.

Se presenta iniciativa para modificar la designación de los fiscales y crear dos nuevas fiscalías especializadas

El diputado Eduardo Rodríguez Ferrer propuso reformar el artículo 87 de la Constitución Política del Estado para ampliar los requisitos en el nombramiento del fiscal general de la entidad y de los fiscales especializados, así como para crear dos nuevas fiscalías dentro de esta institución.

Respecto a la designación, planteó que tanto fiscal como fiscales especializados requieran de mayoría calificada, es decir, del voto de al menos 20 diputadas y diputados para llegar al puesto y no únicamente de las dos terceras partes de los legisladores presentes en el Pleno.

En cuanto a las nuevas fiscalías especializadas, Rodríguez Ferrer incluyó en su iniciativa una modificación para que se creen dos nuevas instancias: la fiscalía en delitos ambientales y la fiscalía especializada en asuntos internos que se encargará de investigar y sancionar en su caso los hechos que puedan constituir un delito al interior de la propia Fiscalía General.

Se propone armonizar la constitución estatal a la federal en materia de juventud

También este martes la diputada Mónica Leticia Flores Mendoza presentó una iniciativa para reformar la Constitución Política del estado, concretamente la fracción II del Artículo 25, en materia de juventud.

El objetivo es armonizar esta norma estatal con los cambios aprobados a la Constitución del país y avalados por la LXIII Legislatura, por los que se reconoce como una obligación del Estado el atender a los jóvenes y garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos, así como su participación en la vida pública de México.

La legisladora precisó que aún queda plazo suficiente para llevar a cabo esta homologación; sin embargo, apuntó que “el adelantarnos (…) indudablemente vendrá a robustecer lo previsto por la Ley de la Juventud del Estado de Zacatecas” y será una muestra de que los jóvenes deben ser una prioridad en Zacatecas.

Plantean la creación del Registro Estatal de Detenciones de Personas Migrantes

La diputada Lizbeth Márquez Álvarez propuso una iniciativa para reformar la Ley para la Atención de los Migrantes Zacatecanos y sus Familias con el objetivo de crear un Registro Estatal de Detenciones de Personas Migrantes en el que se recaben los datos de todas las personas que las autoridades migratorias detienen durante su paso por el territorio zacatecano.

La legisladora destacó que actualmente no hay estadísticas sobre estos migrantes que son privados de la libertad en los centros migratorios cuando no acreditan su estancia legal en el país y esto ha generado preocupación en las organizaciones de la sociedad civil que no pueden ubicar a estas personas ni verificar las condiciones en las que se encuentran.

El objetivo de este registro, apuntó la diputada en la iniciativa, es “salvaguardar los derechos humanos, la dignidad y la integridad de las personas migrantes que son detenidas en el territorio del estado, así como la prevención de cualquier violación de los derechos humanos de las mismas, actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como la desaparición forzada”.