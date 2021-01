Sí estaría Gobierno de Tello en posibilidad de adquirir vacuna contra Covid-19

Zacatecas, Zac.- El gobernador Alejandro Tello Cristerna aseguró que su gobierno sí está en posibilidad de adquirir la vacuna contra el Covid-19 porque cuenta con recursos suficientes para ello, sin embargo, señaló que el tema no es si la puede comprar o no, sino que haya en existencia.

En el programa radiofónico conducido por el periodista Francisco Elizondo, Tello Cristerna expresó que en estos momentos lo más importante es salvar las vidas de las y los zacatecanos, pero también destacó que es necesario que no se lucre o politice con un tema tan delicado como es la salud y la vida.

Mencionó que “le interesa al Gobernador de Zacatecas y a todos los zacatecanos que su gente sea vacunada y si es necesario que en esta ocasión los estados puedan adquirir la vacuna, la respuesta es sí” y destacó que para obtenerla no será necesario endeudar al estado.

Reconoció que aún no recibe una notificación oficial del gobierno federal, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del día de hoy, dejó abierta la posibilidad de que tanto los gobiernos estatales como la Iniciativa Privada, puedan adquirir la vacuna. “No quiero generar una falta expectativa, ojalá no sea una bola con curva, el presidente sabe que no se consiguen las vacunas”, refirió.

El mandatario estatal informó que el día de ayer fue recibido por el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera con quien platicó el tema de las vacunas y quien a su vez le aseguró que no se trata de dinero o de capacidad para comprarlas, sino que las empresas farmacéuticas las produzcan, sobre todo por la demanda que hay en todo el mundo; “hay la posibilidad y la voluntad, lo complicado es que exista la vacuna en el país”, dijo.

El gobernador Tello aseveró que en estos momentos lo único que busca es que se salven vidas, que la gente se concientice, que se le de oportunidad a un gran número de expertos en salud, no en temas electorales o políticos, de hacer su trabajo.

Manifestó su disposición de trabajar en equipo, de seguir buscando junto con el gobierno federal cómo vacunar a las y los zacatecanos porque existe “toda la voluntad de trabajar en equipo con el gobierno federal para que le vaya mejor a Zacatecas y haremos todo lo que sea posible”.

Reiteró la posibilidad, al igual que otros gobernadores, de obtener las vacunas aunque reconoció que ahora hay mucha demanda y poca oferta, pero confió en que haya un momento en que la oportunidad se abra y poder adquirirlas, seguramente en una compra única, consolidada con todos los estados para buscar lo mejor y a mayor velocidad.

Señaló que la adquisición de las vacunas no será inmediata, que “si el presidente y el gobierno federal va a seguir con un plan, los estados nos debemos de sumar a este plan. Entonces si hay un plan establecido que yo conocí, que viene de la periferia al centro, pues entonces podríamos comenzar del centro a la periferia y ya ahí encontrarnos, trabajar en equipo, hacerlo en conjunto y ofreció los alrededor de 400 puntos de vacunación que regularmente se instalan en Zacatecas para la aplicación de la vacuna.

Finalmente, Alejandro Tello reconoció que no se cumplirá en Zacatecas con la aplicación de las 16 mil vacunas en enero, ya que se está en alrededor de 12 mil, que se espera que se administre la segunda dosis a los que ya fueron vacunados y que probablemente sea en marzo cuando se pueda regularizar y se logre tener una vacunación más masiva.