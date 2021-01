Cumple Gobernador a Fresnillo con Centro de Justicia para las Mujeres

Fresnillo, Zac.- El Gobernador Alejandro Tello puso en marcha, de manera oficial, el edificio del Centro de Justicia para las Mujeres de Fresnillo “Sofía Alejandra Acosta Valdez”, con lo que cumplió uno de sus compromisos con El Mineral.

Ante la dura realidad y la necesidad de atender a las mujeres violentadas, se llevó a cabo la edificación de estas instalaciones, que serán operadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en coordinación con la Secretaría de las Mujeres (Semujer).

“La violencia es un grave problema que se ha enquistado no sólo en Zacatecas, sino en todo el país, y a todos nos duele; nos duele que, cada día, las niñas y mujeres sufran violencia psicológica, económica, física, sexual; nos duelen las cifras de atención tan altas”, remarcó, en compañía del alcalde Saúl Monreal Ávila.

Comentó que el tema de la violencia es muy complicado, que le duele a las y los zacatecanos; “la gente de Fresnillo es gente buena, muy trabajadora, es el municipio que más aporta al estado, pero también tiene un problema muy grave como la violencia y que, lastimosamente, se ha enquistado en las familias.

“Me duele el tema de la violencia contra las mujeres, porque soy padre, soy esposo, soy hijo; me duele ver que somos un país machista; me duele ver que, en tan sólo diez meses, desde que inició la pandemia, haya más de 65 mil servicios de atención a mujeres violentadas en Zacatecas, y que este tipo de espacios no existiera”, recalcó.

El edificio inaugurado corresponde a la acción número 1 mil 601 del Programa Más de Mil Obras para Zacatecas, en la que se ejerció una inversión de 33 millones 900 mil pesos, a través del Programa Estatal de Obra (PEO) y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim).

Ubicado en el fraccionamiento Villas de Plateros, en Fresnillo, este Centro tiene una construcción de 1 mil 045 metros cuadrados en dos niveles y en él se brinda atención, desde el 7 de diciembre de 2020, a más de 8 mil 600 mujeres de la región que lo soliciten.

Asimismo, cuenta con área de atención psicológica, jurídica, médica y albergue; además, cuenta con un área de Justicia, una Unidad de Investigación de Delitos en Materia de Género y otra en Delitos contra la Libertad Sexual e Integridad de las Personas.

Coordinados por María Flor Fernández Tovar, en este Centro atienden 38 trabajadoras y trabajadores, tres abogados, psicóloga, velador, recepcionista, cinco fiscales del Ministerio Público, 11 asistentes, 10 elementos de la Policía de Investigación, una psicóloga forense, una médica legista, intendente y guardias de seguridad.

En la inauguración de este espacio también estuvieron presentes Francisco José Murillo Ruiseco, titular de la FGJE; Arturo López Bazán, secretario de Seguridad Pública; la activista Sara Buerba Sauri, presidenta de la Fundación por la Diversidad y la No Violencia; Karla Zapata, presidenta del colectivo Nantzin Zacatecas, así como representantes de la Semujer.