Morena no puede ser de una sola cara: Narro

Zacatecas, Zac.- El senador José Narro Céspedes acusó que el proceso interno que vive Morena en el registro, evaluación y designación de precandidatos, está muy lejos de generar certidumbre y condiciones equitativas para quienes desde la verdadera militancia han construido el partido, pues muchos de ellos aspiran legítimamente a representar nuestras siglas y hacer de la transformación una realidad para todos.

En conferencia de prensa y acompañado por la mayoría de los aspirantes legítimos que se registraron a diversos cargos de elección popular, José Narro Céspedes lamentó que algunos actores que llegaron a Morena, sin mayor mérito que ser cercano “alguien”, hasta el día de hoy se niegan a reconocer otras fuerzas y expresiones políticas que no están inscritas en su visión de hacer política.

Sostuvo que la arrogancia y soberbia con la que se manejan aquellos que representan el autoritarismo, que se dicen verdaderos demócratas, no reconocen ni aceptan ser tolerantes con quienes no piensan igual que ellos. “Con un liderazgo contrario a lo anterior, la derrota electoral está asegurada”, auguró el senador zacatecano.

Insistió por enésima ocasión, que “Morena no puede ser de una sola cara; Morena no puede ser un partido de un solo ángulo; Morena no puede ser manejado unilateralmente, y si todo esto no es comprendido por quienes hoy día están ‘conduciendo’ el partido en la entidad, podemos decirles con toda seguridad, que el resultado de tan brillante operación política constituirá una debacle para el proceso de transformación”.

Refirió que al día de hoy, muchos compañeros nuestros y de otras expresiones han manifestado su temor no fundado de que, la verdadera militancia y liderazgos locales, sean desplazados por intereses de un grupo que sólo vigila por su proyecto, ya que olvidan que el ejercicio democrático requiere de inclusión y pluralidad de todos aquellos que formamos parte de la militancia morenistas.

Aseguró que el movimiento morenista no se detendrá y lo defenderemos de falsos representantes de la 4T en todos y cada uno de los municipios. “Que no les quede duda que nadie puede detener la marcha de la historia sobre todo porque el que actualmente se ostenta como coordinador estatal de Morena en Zacatecas (David Monreal), su historial está más lleno de escándalos, fraudes y quebrantos a programas federales que desafortunadamente han caído en sus manos y es evidente que no tiene ninguna autoridad política para otorgar candidatura alguna.

Dijo que hasta ahora él y su equipo se han dado a la tarea de prometer candidaturas para quienes trabajen para él, y en su entendimiento no existe la palabra institucionalidad; no existe porque no son partícipes de los derechos de los demás, pues hasta se le olvida que para la elección de candidatos existe una comisión de elecciones y demás instancias partidistas.

Y fue más allá: “para decirlo claro, más allá de la soberbia e intolerancia de David Monreal Ávila, éste se toma tareas que no son de su incumbencia, y a nuestro modo de ver, lo que debería estar buscando es la unidad de toda la militancia, consensar con todos los liderazgos y simpatizantes del Partido de la Esperanza”, que evidentemente no lo hace.

Aseguró que vamos a buscar la unidad de todos los que creen en la 4T, con el firme objetivo de caminar la misma ruta que ha señalado el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, porque la soberbia en el ejercicio de la política es cáncer que corrompe todo y que invariablemente destruye toda clase de tejido político.

Hoy, agregó, la herramienta más eficiente es el diálogo, son los acuerdos, y la construcción de los consensos necesarios para no excluir a nadie en un proceso electoral que no se vislumbra nada sencillo; es tiempo de actuar con generosidad y evitar la mezquindad.

Dejó en claro el senador zacatecano que tiene mucha razón la militancia cuando se oponen a la imposición de candidatos; tienen mucha razón cuando hay actores políticos que se empeñan que en Morena se reproduzca el pragmatismo el oportunismo y el arribo de aquellos que hasta hace poco hacían escarnio de nuestro presidente y su propuesta de la 4T.

“Abonamos y siempre privilegiaremos el diálogo para que el partido y sus instancias ejerzan sin presiones de ningún tipo el ejercicio democrático que merece nuestro partido, y que sea través de las instancias partidarias quien nombre a los mejores hombres y las mejores mujeres con el firme objeto de sean ellos quienes pongan en alto la bandera del Partido de la Esperanza”, finalizó.