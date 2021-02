Se aplican vacunas a personal  de Salud, afirma Breña Cantú   

Zacatecas, Zac.-El titular de la Secretaría de Salud en Zacatecas, Gilberto Breña Cantú, aclaró en entrevista que desde diciembre fueron dictadas las directrices metodológicas para la vacunación contra el Covid 19. “La primera vacuna que llegó se decidió que iba a ser para el personal que estuviera en las unidades de atención a pacientes Covid; una vez que se acabara con ellos iba a tenerse una segunda etapa para el personal de salud que se encuentra en atención hospitalaria, pero no en áreas Covid”.

En una tercera etapa, dijo, se vacunará a las personas de Salud que no atienden Covid. A partir de ese momento, las diferentes instancias de salud (Servicios de Salud, IMSS e ISSSTE) mandaron una lista con todo el personal que se tiene en la primera línea, de mil 41 gentes, de quienes no están en atención a Covid de pero que atiende hospitales, de 5 mil 700 y de personal que no atiende áreas Covid, de 2 mil 965.

Ahí se contemplaba Seguridad, que no es nuestro pero se subrogó, Limpieza, que tuvo el mismo proceso porque también es personal que está en los hospitales y que puede contagiarse, advirtió el funcionario.

“El otro problema que se tiene es que no hay vacunas. Recordemos que llegaron primero dosis de vacunas para Coahuila, Distrito Federal Nuevo León, que fue en diciembre. A partir del 13 de enero llegó vacuna a Zacatecas, 12 mil 675 dosis, y se aplicaron en el personal de salud de primer nivel de atención, y como alcanzaba, se pudo vacunar a algunas personas que se encontraban en hospitales generales, comunitarios y centros para toma de muestras de Covid”.

Hace una semana que llegaron 10 mil 725 vacunas más, “pero son para el personal que ya se había vacunado y que debía recibir la segunda dosis, ya que se administra entre los 25 y 30 o 35 días posteriores a la primera”.

Aseguró que prácticamente a se aplicaron todas las dosis que llegaron, es decir, 23 mil 400 vacunas.