Sufre Issstezac pérdidas por más de 53.7 mdp en sus áreas comerciales

Zacatecas, Zac.- Marco Vinicio Flores, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), dio a conocer que durante la pandemia el comportamiento de las áreas empresariales del organismo, en cuanto ingresos, ha sido negativo, ya que los 22 sectores perdieron, excepto las funerarias, lamentablemente, para los zacatecanos.

En este rubro se tuvo una utilidad de 2.5 millones de pesos, y todos los ingresos netos, de enero a diciembre de 2020, entre hoteles, tiendas y farmacias, fueron de 76.5 millones de pesos, mientras que los gastos fijos de nómina fueron de 130 millones de pesos, afirmó.

“Esto significa una pérdida de áreas comerciales de 53.7 millones de pesos. Nos fue muy mal en ese rubro y no es otra cosa que el Instituto no está para arriesgar dinero, primero, porque no se tiene, y porque en este momento tan complicado, de crisis económica mundial, no podemos seguir arriesgando los recursos de los trabajadores adscrito al sistema de pensiones del ISSSTEZAC”.

En cuanto a la venta de los bienes inmuebles proyectados, manifestó que en Jerez se contaba con varios terrenos y casas, de las que ya se tiene promesa de venta, aunque son terrenos pequeños. “Vamos a tener ingresos cercanos a los 10 millones de pesos, pero ocupamos de pagar nóminas por más de 80 millones de pesos. Abona, porque todos los pesos cuentan, pero es insuficiente”.

Agregó el director que se continuará con la lucha por tener ingresos adicionales, sobre todo convirtiendo la reserva técnica en líquida.

Finalmente, manifestó que el Infonavit se manifestó interesado en adquirir un terreno propiedad del organismo, pero no se ha concretado la operación. Más bien se tendrá que posponer algún tiempo, ya que se depende de la Federación.

“Lo que sí ya tenemos es la inscripción en el Instituto para devolver al pueblo lo robado y en próximos días estaremos en una subasta y esperamos que salgan compradores para los cinco terrenos grandes que tenemos frente a Galerías.

Son terrenos muy buenos que están frente a la tienda más grande de los zacatecanos, lo que permitirá a quien vaya a poner una tienda o negocio tener la certeza de que será una buena inversión”.

Especificó que se tiene otro terreno grande, de cerca de 8 hectáreas, ubicado a un lado del Palacio de Convenciones. Aunque no se tiene fecha para la subasta nacional, se espera que las próximas semanas se dé a conocer. “Vienen diferentes inversionistas, tanto nacionales como internacionales”, concluyó.