Solicitan diputados comparescan autoridades de seguridad y justicia

Zacatecas, Zac.- Este lunes 15 de marzo se renovó la presidencia de los dos órganos de gobierno de la LXIII Legislatura. Por un lado, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICyP) estará encabezada en los próximos meses por la diputada Susana Rodríguez Márquez, mientras que la Comisión de Planeación, Patrimonio y Finanzas (PPF) la presidirá el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer.

APROBACIONES

Llaman a la Auditoría a emitir su protocolo contra el acoso y hostigamiento sexual

Es fundamental que todos los entes públicos emitan ordenamientos que garanticen el acceso de sus trabajadores a una vida libre de violencia dentro del servicio público.

Así lo consideraron las y los legisladores de la LXIII Legislatura local y, por ello, llamaron a la Auditoría Superior del Estado para que a la brevedad elabore su propio protocolo para prevenir, atender y sancionar el acoso y el hostigamiento sexual.

Los diputados recordaron que ya la Legislatura desde el año pasado puso en marcha un documento de estas características y resaltaron la necesidad de que también la auditoría contribuya con este protocolo a erradicar la impunidad que existe en torno a los casos de acoso y hostigamiento sexual.

Sólo de esta forma, señalaron, se garantizará “que el personal que labora en la institución tenga acceso a un mecanismo de protección de sus derechos humanos, en caso de presentarse alguna conducta que normalice la violencia y la discriminación, y perpetúe la existencia de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres”.

Este punto de acuerdo fue presentado por las diputadas integrantes de la comisión de Igualdad de Género María Isabel Trujillo Meza, Navidad Rayas Ochoa y Mónica Leticia Flores Mendoza. Tras ser considerado como urgente, el Pleno de la asamblea lo aprobó.

Por tanto, la auditoría deberá emitir este protocolo en un plazo máximo de 30 días hábiles y, posteriormente, informar del cumplimiento de este exhorto tanto a la comisión legislativa de Igualdad como la de Vigilancia.

La LXIII pide impulsar campañas permanentes sobre la obligatoriedad del uso del cubrebocas

Por considerarla una medida básica de protección contra los contagios de Covid-19 y también por estar normado en la ley que se aprobó el año pasado para hacer obligatorio el uso del cubrebocas, la LXIII Legislatura llamó al Poder Ejecutivo a impulsar una campaña permanente para crear conciencia sobre la importancia de utilizar correctamente las mascarillas y de seguir cualquiera de las medias sanitarias que dicten las autoridades.

Asimismo, se hizo un exhorto a las dependencias, organismos autónomos, ayuntamientos y al Poder Judicial para que a través de sus medios de comunicación oficiales como redes sociales y páginas de internet difundan la obligatoriedad de usar cubrebocas entre el personal de cada área y también por parte de la población en general.

Estos llamados fueron aprobados por unanimidad en la sesión ordinaria de este lunes, después de que los diputados Gabriela Pinedo Morales, Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada los propusieran en un punto de acuerdo que fue considerado urgente y de obvia resolución.

En el planteamiento, los legisladores sostuvieron que Zacatecas no está en un momento en el que se deba bajar la guardia y relajar las medidas de protección frente a la pandemia.

Además, resaltaron que es indispensable no sólo redoblar los esfuerzos sino hacer valer la ley que Regula el Uso del Cubrebocas ya que, lejos de las diferencias partidistas y políticas que pudieron generarse en el análisis previo a su aprobación, la coincidencia de las y los diputados que le dieron luz verde fue la de cuidar la salud de los zacatecanos.

Buscan acelerar la dictaminación de las reformas presentadas a la Ley del Issstezac

Las y los diputados coincidieron en la necesidad de agilizar el proceso de dictaminación de la iniciativa presentada a finales del año pasado en la que se contemplan reformas a la Ley del Instituto para la Seguridad y los Servicios Sociales del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC).

En el punto de acuerdo propuesto por la diputada Gabriela Pinedo Morales y los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada se destaca que la iniciativa en cuestión se presentó el primero de diciembre de 2020, por lo que ya transcurrieron 90 días naturales en los que debería haberse emitido el dictamen.

No obstante, resaltaron que hasta ahora no existe un documento que pueda someterse a discusión ante las y los legisladores, además de que advirtieron que pudiera haber no sólo una omisión sino también un acto doloso.

Concluyeron que la iniciativa incluye modificaciones que buscan una solución de fondo a la crisis del Issstezac por lo que “consideramos inaplazable ya que el instituto cuente con un marco jurídico, producto de una reforma integral y del consenso de todas las fuerzas políticas al interior de este poder y de la mano de la clase trabajadora”.

En la discusión en lo general de la iniciativa se inscribió la diputada Alma Dávila Luévano para hablar en tribuna a favor de la propuesta.

Llaman a concluir el proceso de designación del titular del Órgano Interno de Control de la Legislatura

Tras considerar que los esfuerzos para combatir la opacidad y abonar a la transparencia están inconclusos en el Poder Legislativo, la diputada Mónica Borrego Estrada destacó la importancia de que ya se someta a discusión el dictamen de elegibilidad de los posibles titulares del Órgano Interno de Control de la Legislatura.

Por ello, presentó una iniciativa que fue considerada como urgente y obvia resolución y, posteriormente, se aprobó por mayoría. Particularmente se trató de un punto de acuerdo con solicitud de excitativa a la Mesa Directiva de la LXIII Legislatura para que este dictamen que ya se leyó ante el Pleno, sea subido nuevamente al orden del día para su votación.

La legisladora promovente sostuvo que no haber terminado este proceso legislativo para designar al responsable de esta área, creada a partir de las reformas que conformaron el Sistema Estatal Anticorrupción, han provocado que el Comité Coordinador del Sistema Nacional haya enviado una segunda observación al Poder Legislativo de Zacatecas, la cual fue recibida el pasado 16 de febrero de 2021.

Dijo que el no avanzar en este tema muestra que hay deficiencias en la Ley Orgánica de la legislatura al no contemplar consecuencias o sanciones para estos casos, además de “una falta de compromiso con la sociedad”.

Para hablar a favor en la discusión en lo general de la iniciativa se inscribió el diputado Raúl Ulloa Guzmán.

Diputadas y diputados solicitan la comparecencia de autoridades de seguridad y justicia

La impunidad “es algo que debe indignarnos” y más en los homicidios que cada día se cometen en Zacatecas, sostuvo el diputado Javier Calzada Vázquez, al recordar los asesinatos recientes de Mario Alberto, de 14 años, en Morelos; de Roberto Jesús, capacitador del Instituto Nacional Electoral (INE), en Fresnillo; y de Héctor Ruiz Calzada, médico oncólogo del ISSSTE y docente de la UAZ, asesinado en la capital.

El legislador aseguró que en 2020 se registraron en el territorio zacatecano mil 188 homicidios dolosos y agregó que, en materia de procuración de justicia, en la entidad más del 92 por ciento de los delitos no se castigan, de acuerdo a las estadísticas elaboradas por la asociación México Evalúa.

Por este contexto de violencia y falta de acceso a la justicia, propuso un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad en la LXIII Legislatura y por el que se exhortó a diversas autoridades para comparecer ante las y los legisladores.

En primer lugar se solicitó la comparecencia del fiscal General de Justicia del Estado para que informe sobre las investigaciones de los tres homicidios mencionados por el diputado Calzada Vázquez y también de los demás que se han cometido en la entidad en las últimas semanas.

De igual forma, se llamó al secretario de Seguridad Pública a una reunión de trabajo para que explique los alcances que tendrá el compromiso asumido por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en materia de reforzamiento de la seguridad en el estado.

Asimismo, convocaron a los titulares de la Secretaría General de Gobierno y de la Subsecretaría de Prevención del Delito para que les den información sobre la estrategia de prevención que se está implementando y los ajustes que se harán derivados del incremento de la incidencia delictiva.

Por último, exhortaron a la Vocalía Ejecutiva Local del INE y al gobernador Alejandro Tello Cristerna para que diseñen, acuerden y ejecuten los protocolos de protección adecuados para salvaguardar la integridad física de las personas que participan en el actual proceso electoral.

Exhortan a la SCJN a reconsiderar el cambio en la base para el cálculo de las pensiones

La diputada Aída Ruiz Flores Delgadillo aseguró que, como lo han advertido los expertos, es violatorio de los derechos humanos el cambio determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la base para calcular las pensiones del ISSSTE, pasando de fijarse de acuerdo al salario mínimo a tomar como punto de partida la Unidad de Medida y Actualización que implica un monto menor de pago.

Por ello, propuso una iniciativa que fue aprobada por el Pleno y por la que se exhorta a la Suprema Corte a reconsiderar esta modificación que en el caso de Zacatecas afecta a 16 mil 593 pensionados y 35 mil 609 trabajadores en activo.

Todos ellos, además, laboran o laboraron en las dependencias del Gobierno Federal, en la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y en la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

La legisladora destacó, antes de concluir con la lectura de su punto de acuerdo, que “los trabajadores tienen derecho a tener certeza de sus pensiones, y para ello tenemos que buscar alternativas para darle viabilidad al sistema de pensiones y jubilaciones del ISSSTE, por ellos vale la pena cualquier esfuerzo”.

INICIATIVAS

Garantizar el derecho ciudadano a consignar los actos de autoridad sin represalias

Para garantizar la transparencia de cualquier acto de autoridad, el diputado Javier Calzada Vázquez presentó una iniciativa para establecer desde la Constitución local el derecho de los ciudadanos de fotografiar y grabar libremente cualquier actividad de las autoridades en la vía pública y difundir esas imágenes en plataformas electrónicas sin represalias en su contra.

El legislador destacó que, sobre todo tratándose de servidores públicos del ámbito de seguridad, se sienten intimidados ante las grabaciones que les realizan y lo buscan impedir “muchas veces la coacción a quien graba o retirando la herramienta de grabación o hasta llegando a la agresión física, verbal y que finalmente culmina en una detención del particular que graba o pretende grabar la actividad de la autoridad imputándole algún delito, por lo regular inexistente”.

Por ello, sostuvo que esta iniciativa trata de acabar con estas prácticas que representan un abuso de autoridad en contra de la ciudadanía.

Incluir el turismo gastronómico como un atractivo del estado

Por su parte, la diputada Lizbeth Márquez Álvarez propuso una modificación a la Ley de Turismo del estado para que se contemple como una atractivo más de la entidad que debe ser fomentado por las autoridades el turismo gastronómico.

Este concepto se refiere, de acuerdo a lo planteado por la legisladora, al traslado de visitantes al estado con la finalidad de participar en eventos gastronómicos, búsqueda de restaurantes o lugares específicos para la degustación de alimentos típicos.

En caso de que esta iniciativa avance tras ser analizada en comisiones, esta modalidad turística deberá ser promovida por las autoridades tanto a nivel estatal como nacional e internacional, además de que se tendrán que establecer mecanismos de coordinación con los empresarios del sector para impulsar capacitaciones para los prestadores del servicio a fin de mejorar su calidad.

La diputada destacó que es todavía más importante impulsar este sector en la actualidad para apoyar a la industria restaurantera que se ha visto seriamente afectada por las consecuencias económicas de la pandemia.

Combatir la violencia escolar con actividades obligatorias de meditación y relajación mental

México encabeza la lista de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con mayor incidencia de casos de violencia escolar que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ya es considerado como un problema de salud mental que se vive a nivel mundial.

Por ello, el diputado Héctor Menchaca Medrano presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Zacatecas con el objetivo de incluir en la educación básica actividades relacionadas con la meditación y la relajación mental y de otorgar la facultad de llevarlas a cabo a las autoridades educativas.

El legislador sostuvo que, según han expuesto los especialistas en el tema, “es altamente recomendable la meditación y relajación mental en los menores desde sus centros de estudio; el control del cuerpo y la mente es fundamental en la vida diaria, ya que influye de forma considerable en disminuir el estrés que experimentamos ante diversas situaciones. Existen dinámicas que permiten controlar y reducir el estrés y con ello mejorar la relación entre el alumnado, pudiendo inhibir la violencia escolar”.

Fomentar la cultura de la higiene personal para evitar problemas de salud

La falta de higiene personal es un problema de salud pública mundial que ya causaba desde antes afectaciones a la población con problemas diarreicos y respiratorios, y que ahora se ha agravado con la actual pandemia provocada por el Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud ha elaborado estudios en los que se advierte que el 95 por ciento de las personas no se lava las manos antes de comer ni después de ir al baño, indicó el diputado Armando Perales Gándara, quien planteó modificar la Ley de Salud del estado para abatir estos indicadores que también afectan a la entidad.

Tras señalar que la solución “es más sencilla de lo que se cree”, el legislador explicó que con la reforma propuesta ante el Pleno de la LXIII Legislatura se busca considerar como un lineamiento básico de educación para la salud “el fomentar y capacitar a la población sobre la importancia de las medidas de higiene personal y comunitaria, así como los distintos protocolos de seguridad sanitara a fin de crear una cultura de la higiene entre la sociedad como mecanismo de protección de la salud humana”.

Se propone nueva Ley para Prevenir la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos Alimenticios

También en materia de salud, la diputada Emma Lisset López Murillo presentó una iniciativa para crear en Zacatecas la Ley para Prevenir la Obesidad, el Sobrepreso y los Trastornos Alimenticios ya que, aunque reconoció que se han hecho esfuerzos en este ámbito, consideró que es necesario que exista un ordenamiento completo que regule las acciones de las autoridades para tener un impacto mayor.

La legisladora expuso que en las últimas tres décadas el Instituto Nacional de Salud Pública ha catalogado estos problemas como una epidemia que afecta a uno de cada tres adolescentes y niños y al 70 por ciento de las personas adultas en el país.

Asimismo, recordó que esta legislatura ya ha avanzado con propuestas como la regulación de la venta o exhibición en centros educativos de productos con alto contenido calórico por lo que una nueva ley impulsaría con más fuerza el combate y la atención de este problema de salud que calificó como un reto urgente.

Oratoria y debate como instrumentos educativos que fomenten el pensamiento crítico

La infodemia y la posverdad son fenómenos que han crecido de manera exponencial con la pandemia y han evidenciado que, ante un contexto convulso y de severas desigualdades sociales, es indispensable que en la formación de los niños y jóvenes se haga hincapié en algunos ámbitos a los que hasta ahora no se les daba la importancia debida, como es el caso de la oratoria y el debate.

Por ello, la diputada Mónica Leticia Flores Mendoza propuso reformar la Fracción III del Artículo 11 de la Ley de Educación del estado para establecer que estas dos materias deben ser fundamentales para fomentar el pensamiento crítico.

Este cambio, refirió la legisladora, “se traducirá en que habrá de permitirle a los educandos argumentar para cuestionar su realidad en el marco del respeto, la pluralidad y la tolerancia, además de promover la participación informada, responsable y proactiva de la niñez y las juventudes en favor de Zacatecas y por supuesto de nuestro México”.

Obligar a la Auditoría a usar la firma electrónica en los procesos de fiscalización

El diputado Pedro Martínez Flores consideró que el uso de las tecnologías y de la firma electrónica es un “instrumento legal, eficaz y, como lo indica la Suprema Corte, las dependencias y entidades están obligadas a hacer uso de tales medios”.

Pero esta determinación no sólo debe aplicarse al Poder Ejecutivo, agregó el legislador, sino a todos los organismos y órganos gubernamentales o legislativos por lo que planteó una modificación a la Constitución Política del estado para que estos mecanismos sean utilizados, en particular, por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Tras mencionar que la Auditoría Superior de la Federación ya tiene en marcha esta modalidad para avanzar con sus trabajos, más en la época del Covid-19, indicó que los cambios en el artículo 71 de la constitución establecerían la obligación de la ASE de usar medios tecnológicos y firma electrónica en los procesos de fiscalización.

Regular el uso del correo electrónico certificado en las comunidades de la auditoría

También con el objetivo de ampliar las funciones de la tecnología en los procedimientos de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, el diputado Pedro Martínez Flores presentó ante el Pleno una iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la entidad.

El objetivo principal, según sostuvo el legislador, es el de regular las comunicaciones entre la ASE y la Administración Pública estatal y municipal, así como con los particulares, a través del correo electrónico certificado, además de que se busca optimizar el uso de recurso públicos e impulsar el uso de medios electrónicos de forma que se eficiente el trabajo y aumente el profesionalismo.

Asimismo, agregó que otros beneficios del correo electrónico certificado son “la oportunidad en la información, tanto en la recepción como en el envío, el ahorro en el consumo de papel, disminución de la huella de carbono debido a la disminución del uso de consumibles y otros aspectos anteriormente expuestos”.