Nunca se cotizó el concepto de aguinaldo: ISSSTEZAC

Zacatecas, Zac.- El director de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC), informó que, a la fecha, y con 10 días de atraso, se deben cerca de 11 millones de pesos a los cerca de 4 mil 500 jubilados y pensionados, por concepto del bono del mes de enero.

“El ISSSTEZAC está colapsado, y lo que vayamos vendiendo va a ser utilizado para el pago puntual de mes con mes de la nómina de pensionado y jubilados”, agregó, a pregunta sobre la venta de bienes inmuebles propiedad del instituto, prevista para las próximas semanas.

Puntualizó que las ventas de terrenos en Jerez han arrojado entre 5 o 6 millones de pesos, recursos que pueden ser utilizados “para préstamos o para ir pagando pendientes, que son prestaciones que están endebles, porque la auditoría señala que están indebidas.

Sin embargo, la autorizó la Junta Directiva y, por usos y costumbres, se ha venido pagando y tenemos que pagarlo”, afirmó.

Al ahondar en el tema de las finanzas, explicó que se va operando con déficit, ya que lo que ingresa por concepto de ley es menor a las obligaciones que tiene el Instituto. “La Secretaría de finanzas nos ha venido dando adelantos de aportaciones y es como hemos podido pagar, porque hemos sido puntuales, en el pago mensual de las jubilaciones. Lo que nos causó retraso fue el bono especial del mes de diciembre, un bono que la auditoría marcó como indebido”.

Aseveró el director que dicho bono es indebido porque el organismo que dirige no es un patrón, sino un seguro para la vejez. “Una vez que te jubilas el ISSSTEZAC te tiene que pagar esa mensualidad que tú tenías. Así, el concepto de aguinaldo jamás se cotizó y la ley de 1986 no lo contempla; la ley de 2015 sí lo contempla, pero operativamente jamás se grabó porque no hay un solo trabajador que me pudiera traer un talón de cheque donde haya impreso o explícitamente expresado el descuento de aguinaldo”.

Pese a ello, insistió el concepto se ha estado pagando por usos y costumbres, y consiste en más de 80 millones de pesos. “Si las cosas siguen como van y no se hace reforma alguna, estamos hablando que para 2025, el ISSSTEZAC colapsa completamente”.