A la memoria de Rogelio Cárdenas Hernández, ex rector de la Universidad Autónoma de Zacateas

Zacatecas, Zac.-La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) informa el lamentable deceso de Rogelio Cárdenas Hernández, ex rector de la Máxima Casa de Estudios en el periodo de 2000-2004, un universitario que deja un legado importante en la educación superior del Estado.

En su carácter de rector, Rubén Ibarra Reyes, calificó a la figura del ex rector Cárdenas Hernández, como un universitario comprometido con la institución. “Su vocación social dejó una huella profunda en la UAZ, sobre todo, como el rector que entonces encabezó el proyecto del Modelo Académico UAZ Siglo XXI, y que logró que se edificara uno de los Campus más grandes e importantes, el Campus UAZ Siglo XXI”. “Lamento profundamente el fallecimiento del ex rector y amigo, Rogelio Cárdenas Hernández, mis condolencias a sus familiares, amigos y a toda la universidad”, destacó.

Rogelio Cárdenas Hernández ejemplo de compromiso con la universidad

El ex rector de la UAZ, nació un 19 de febrero de 1952. Tuvo una gran trayectoria universitaria como docente de Preparatoria y de las carreras profesionales de Ciencias Químicas y Física, y como administrativo, al haber sido director de Recursos Humanos y secretario administrativo con el ex rector Virgilio Rivera Delgadillo. Su formación académica le permitió realizar actividades en beneficio social. Se reconoce su comprometida colaboración en organizaciones no gubernamentales de asesoramiento en el uso de productos químicos en cultivos de alto rendimiento.

En los años sesenta, participó activamente en el Frente Popular de Zacatecas y se solidarizó con trabajadores rurales que se movilizaron reivindicando el lema de “la tierra es de quien la trabaja”; así mismo, tuvo una destacada participación como luchador en la defensa social de la Universidad en el año de 1977. Igualmente, intervino junto con otros universitarios en el Movimiento Obrero Campesino Estudiantil Revolucionario (MOCER) y en el Grupo Independiente.

A este listado de logros de su vida y trayectoria, se le suma haber sido secretario general del Sindicato de Personal Académico SPAUAZ, rector de la UAZ, y posteriormente, secretario de Educación y Cultura en el periodo de 2004 a 2006. A Cárdenas Hernández le correspondió concretar los más significativos acuerdos del proceso integral de reforma de la universidad en lo que habría de ser el Modelo Académico UAZ Siglo XXI, hecho que lo llevó a iniciar la construcción, a partir de la colocación de la primera piedra, del Campus UAZ Siglo XXI.

A la par, comenzó la cultura de calidad educativa sustentada en la auto evaluación y la evaluación externa por pares y organismos acreditadores; también en su periodo, hubo la contratación de personal garantizando la calidad de éstos con grados reconocidos, todo ello, manteniendo los servicios asistenciales a los estudiantes de escasos recursos económicos, así como su gestión para solucionar los problemas estructurales de la deuda con el ISSSTE.

Un momento histórico, en su etapa de rector, fue el otorgamiento por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas al comandante Fidel Castro Ruz, del doctorado Honoris Causa a través del Honorable Consejo Universitario, en reconocimiento a su trayectoria como estadista y a la solidaridad mostrada con los jóvenes zacatecanos al recibirlos en la Escuela Latinoamericana de Medicina como estudiantes.

Dicha distinción, fue entregada de manera formal el 20 de febrero de 2001 en la ciudad de La Habana, Cuba, debido a que el ex presidente cubano no pudo visitar Zacatecas por motivos de seguridad. En ese marco, la UAZ y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, son las únicas instituciones que han concedido esta distinción al líder fenecido de la Revolución Cubana.

Este lamentable suceso ha causado una gran consternación entre la comunidad universitaria, quien tendrá como referente de la trayectoria del ingeniero Rogelio Cárdenas Hernández por esta institución, a una persona “sumamente receptiva, propositiva y encariñada con la universidad”.

Descanse en paz, el Ingeniero Rogelio Cárdenas Hernández, ex rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado.