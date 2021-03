Reporta PC Estatal 479 incendios forestales

Zacatecas, Zac.- Del 1 de noviembre de 2020 al 25 de marzo de 2021, la Coordinación Estatal de Protección Civil, en trabajo unido con autoridades federales y municipales, atendió 479 incendios forestaciones en la entidad, informó Juan Antonio Caldera Alaniz, titular de la corporación.

El funcionario detalló que los siniestros han afectado un total de 3 mil 93 hectáreas en 33 municipios, cuyos puntos de calor se detectaron a través del Centro de Monitoreo de la corporación.

Asimismo, puntualizó que el 80 por ciento de los siniestros se han registrado en áreas de pastizal, un 10 por ciento en zona forestal y el otro 10 por ciento en zona agrícola, siendo los más afectados los municipios de Fresnillo con 605 hectáreas; Genaro Codina, 450; Teúl de González Ortega, 416; Sombrerete, 263; Zacatecas, 217 y Pinos, 201 hectáreas.

Ante estas situaciones, Caldera Alaniz informó que se redoblarán las acciones de prevención de incendios forestales para evitar mayores daños ecológicos en la entidad, pues el incremento de las temperaturas y la ausencia de lluvias implican mayor presencia de éstos.

Explicó que la corporación a su cargo mantendrá una coordinación estrecha con los demás órdenes de gobierno para establecer estrategias de combate, control, sofocación de incendios forestales y mecanismos que protejan el patrimonio y la integridad física de las personas.

Lo anterior, incluye el uso de recursos materiales y humanos de las distintas dependencias involucradas, con el fin de atender con prontitud los reportes que realice la ciudadanía durante la presente temporada.

En lo que corresponde a Zacatecas capital, refirió, se han presentado un total de 11 incendios en el Cerro de la Bufa, afectando un total de 80 hectáreas, mientras que en el del Grillo se han atendido cinco, tres en el las Bolsas, dos en el cerro de la Virgen y uno en el Ecoparque.

Asimismo, señaló que se mantienen activos dos incendios forestales en dos municipios del estado, siendo el primero de ellos en Genaro Codina y el segundo en Jiménez del Teul, que debido a los fuertes vientos registrados en estos últimos días, las maniobras de control y sofocación han sido muy difíciles.

Fresnillo es otro de los municipios con mayor número de incendios, con un total de 63; seguido de Sombrerete con 39; Nochistlán 30 y 124 hectáreas afectadas y Guadalupe con 27 y 193 hectáreas siniestradas.

Dijo que las recomendaciones para evitar incendios forestales es no arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera y menos en medio del bosque; no tirar basura, botellas o vidrios ya que pueden iniciar el fuego creando el efecto lupa con los rayos del sol y no hacer fogatas, ya que por más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un gran incendio.

El Coordinador Juan Antonio Caldera Alaniz advirtió que la etapa crítica se espera para los meses de mayo y junio porque la presencia de incendios puede prolongarse debido al aumento de la temperatura y la ausencia de lluvia puntual la cual trae como consecuencia el llamado efecto lupa.