Ni cuates ni cuotas: Monreal

Zacatecas, Zac.- Desde la colonia Las Palmas de la capital del estado, David Monreal Ávila, candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia a la Gubernatura, destacó que las mujeres y los jóvenes son dos sectores que apoyará en su gobierno, incorporándolos a la vida política, económica y social de Zacatecas.

Mencionó que ante la emergencia social que vive Zacatecas por la falta de oportunidades y las consecuencias del modelo neoliberal que empobreció al país, el próximo 6 de junio, los ciudadanos tomarán la decisión más importante para cambiar el rumbo y lograr la recuperación del estado y de México.

Advirtió que ha llegado el momento del relevo de la clase política y de la clase gobernante, no más de lo mismo “no cuates ni cuotas”.

Asimismo, David Monreal expresó su confianza en los candidatos a presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda, a diputado local por el primer distrito, Xerardo Ramírez, y a diputado federal, Marco Flores

Zacatecas va a resurgir: David Monreal Ávila

Zacatecas va a resurgir y tendrá una verdadera transformación, sostuvo David Monreal Ávila, candidato a la Gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia.

Al encabezar el mitin de su campaña electoral en la Colonia Francisco E. García de la capital zacatecana, en el que se atendieron las medidas de sana distancia, Monreal Ávila dijo que su compromiso y lealtad son con el pueblo zacatecano.

Por ello, se empeñará en recuperar la vitalidad al campo, en fortalecer los sistemas educativo y de salud, así como en devolver la paz social, rescatando a la entidad del abandono en que lo han dejado los últimos gobiernos priístas y panistas, tanto a nivel local como federal.

En este acto, el abanderado de la coalición conformada por los partidos MORENA, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, estuvo acompañado por los candidatos a la presidencia municipal, Jorge Miranda Castro, y a diputado local por el primer distrito, Xavier Ramírez, así como por el candidato a diputado federal y líder de la Banda Jerez, Marco Flores, y el reconocido chef Pastor Pérez.

La Tercera es la Vencida, llegó la hora de la transformación de Zacatecas: David Monreal Ávila

“La tercera es la vencida; llegó la hora de la transformación de Zacatecas”, afirmó contundente David Monreal Ávila, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia en el arranque de sus actividades proselitistas rumbo a la Gubernatura del estado, en las privilegiará la comunicación con la sociedad, tanto de manera directa como virtual, en el marco de una nueva normalidad y con el compromiso de realizar una campaña de propuesta y a la altura de lo que esperan los zacatecanos.

El abanderado de la coalición conformada por MORENA, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido Nueva Alianza dio el banderazo de salida al “ejército democrático de Zacatecas”, conformado por brigadistas comprometidos con la transformación y desarrollo del estado y quienes transmitirán su mensaje de esperanza y comunión social, casa por casa, en cada uno de los municipios del estado.

En su recorrido por las calles de la capital, David Monreal también platicó con los ciudadanos, a quienes reiteró que su compromiso y lealtad están con el pueblo zacatecano y les subrayó que la tercera es la vencida, ya que pronto se consolidará en el estado un gobierno con visión de progreso y con oportunidades para todas las mujeres y hombres que día con día se esfuerzan para salir adelante.

Asimismo, David Monreal Ávila participó en diversas entrevistas con los medios de comunicación donde apuntó que ha llegado el momento de que Zacatecas deje de ser una isla en el desarrollo en el país y supere la condición de atraso y endeudamiento en la que lo han sumido los gobiernos priistas y panistas recientes, tanto a nivel estatal como federal.

“Lo digo sin titubeos, los últimos dos sexenios priístas en Zacatecas han sido un fracaso, estamos en los últimos lugares en el desarrollo económico, en el nivel educativo, en el deporte”. A consecuencia de ello, se ha vivido una “década pedida”, pues saquearon y empobrecieron al estado.

Por esa razón, Monreal Ávila aseveró que es tiempo de un relevo en la conducción del estado, así como de erradicar a la clase política conservadora y anclada en prácticas corruptas.

Y aseguró que en su gobierno no se tolerará la corrupción y tampoco habrán cuotas ni cuates: “no creo en la ocurrencia, no creo en los todólogos, ya no más improvisación; Zacatecas demanda de profesionalización, de capacidad y de talento”.

En ese sentido, comentó que su propuesta para potenciar el desarrollo económico se basa en cuatro pilares, que a la vez rescatan la actividad productiva de las diversas regiones de la entidad: minería, campo, industria y turismo.

Asimismo, impulsa la inclusión de las mujeres y hombres que quieren aportar al desarrollo de Zacatecas, por lo que ha dialogado con diversos colectivos para lograr una comunión social y garantizar el cambio con la participación de todos los sectores.

David Monreal reiteró su confianza en que las cosas van a cambiar y expresó que es el momento justo para detener el deterioro del estado con un gobierno honesto y leal, al que llegará con la madurez, experiencia y visión que le han dado su participación en la vida política y en el servicio público.