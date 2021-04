Tomemos el congreso para que no sean los corruptos quienes nos representen: Ana Luisa del Muro

Zacatecas, Zac.- La candidata del Partido del Trabajo a diputada local por el IV distrito de Guadalupe, Vetagrande y sus comunidades, Ana Luisa del Muro, se comprometió a establecer en Zacatecas los programas sociales del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ana Luisa del Muro, visitó la comunidad de Zóquite, Guadalupe, para escuchar las necesidades de sus habitantes, comprometiéndose a ser la portavoz de sus luchas en el congreso del estado y brindarles solución a la problemática que viven.

“Al igual que ustedes, soy una ciudadana trabajadora, me dedico al comercio, desde muy joven mi padre y mi madre me enseñaron que si no trabajaba no comía; por eso, emprendí varios negocios que me permiten saber la realidad de la economía zacatecana y lo que sufren las mujeres para mantener a sus hijos y a sus familias”, manifestó.

Por ello, “las y los ciudadanos que sí trabajamos todos los días debemos de tomar el congreso, apropiarnos de los espacios de decisión y cerrarles el paso a las mismas corruptas de siempre, esas personas que ya estuvieron en el poder y nunca volvieron a visitar a la gente ni representaron sus intereses, sólo se la pasaron obedeciendo lo que les dictaban las cúpulas de sus partidos”, expresó Ana del Muro.

Ante el proceso electoral del próximo 6 de junio, respaldar al Partido del Trabajo es la mejor ruta para hacer realizad la 4ta transformación en Zacatecas, “no somos oportunistas, somos gente de trabajo que siempre hemos caminado bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, por eso, votar por los candidatos del PT es votar por el proyecto de nuestro Presidente”.

Apostemos por ser un pueblo educado, seguro, con oportunidades, donde los jóvenes tengan posibilidades de desarrollo y eso sólo lo representa Anal del Muro y Carlos Salmón, candidato a Presidente Municipal de Zacatecas, con quien trabajará de la mano para el triunfo de los ciudadanos en estas elecciones.