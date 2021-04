Debemos trabajar en equipo para sacar adelante al estado: Anaya

Zacatecas, Zac.- De gira por el municipio de Valparaíso, Claudia Anaya hizo un llamado a no creer en falsas promesas: “ya nos fallaron una vez y nos quieren engañar dos veces, pero no nos vamos a dejar, la gente ha entrado en conciencia y razón y no nos dejaremos guiar por las mentiras”.

Por tal motivo, la candidata a la gubernatura de la coalición Va por Zacatecas afirmó que “debemos trabajar en equipo para sacar adelante al estado y librarlo de la catástrofe que significa un mal proyecto; no nos dejemos engañar, este es el proyecto de la inclusión donde todos son importantes y todos tienen un espacio para participar, para ser escuchados y tomados en consideración”.

Explicó que en el 2018 se prometió a la gente que tendría garantizada la cobertura en salud; que mejoraría la seguridad; que detonarían el sector agropecuario y que iba a mejorar su economía.

Sin embargo, Claudia Anaya afirmó que el INSABI ya no tiene la cobertura que tenía el Seguro Popular, el cual incluía un catálogo más amplio en el cuadro de medicamentos y mayores recursos para infraestructura en salud. Además, los delitos de alto impacto se han disparado y no existe una coordinación entre las corporaciones atendiendo a las competencias de cada eslabón.

Recordó que al campo le dieron la espalda eliminando programas como el de Concurrencia o el de sanidad animal y vegetal, sin olvidar que no han bajado los precios de la gasolina, el gas, el diesel o la luz en perjuicio de la economía de las familias, especialmente para las micro y pequeñas empresas que fueron abandonadas durante esta pandemia.

En ese sentido, Claudia Anaya se comprometió a implementar el Seguro Estatal de Salud, para que “tengamos cobertura básica de medicamentos, operaciones y tratamientos, atención de primer nivel garantizada y que sobre todo Zacatecas tenga un Hospital de Especialidades para que la gente no se tenga que ir a Jalisco, Coahuila o Durango para operarse”.

Además, la candidata a la gubernatura aseguró que se habrá de desarrollar un plan de seguridad institucional que logre la coordinación de los tres niveles, junto con la Fiscalía de Justicia como organismo autónomo y con el Poder Judicial: “arrancaremos con la prevención del delito y de las adicciones y fortaleceremos al Poder Judicial, para garantizar la justicia y que se vaya acabando la impunidad”.

Respecto al campo, expuso que en su gobierno se impulsará no solo la creación de subsidios para fortalecer las actividades agropecuarias, sino que también se trabajará en materia de sanidad animal y vegetal para que Zacatecas pueda volver a exportar cumpliendo con las certificaciones internacionales.

Asimismo, Claudia Anaya indicó que a través de Fondo Plata se tendrá una tasa preferencial para las mujeres que decidan emprender, con acompañamiento técnico gratuito, además de crear una subsecretaría de Exportación que permita a los productores una ventana de oportunidad para fortalecer su actividad y mejorar su economía.

Finalmente la candidata expresó que “cuando se toman decisiones por ocurrencia y sin conocimiento de causa se genera perjuicio a las familias, pero si se toman decisiones sustentadas en indicadores, con proyecciones en línea de tiempo en mejorar la calidad de vida de las personas, en materia de pobreza, de marginación, de desarrollo humano; si tenemos sustentado todo en política pública, es más exitoso el gobierno que si se toman decisiones por ocurrencia”.

Por ello, Claudia Anaya enfatizó que “en este mosaico plural de la coalición Va por Zacatecas respetamos la diversidad, la libertad de pensamiento; nosotros basamos nuestro trabajo en la plataforma de las coincidencias, que es el bien común; queremos el bienestar para las personas y trabajaremos para que alcancen su bienestar. Trabajaremos en equipo por Zacatecas, ¡porque llegó la hora, Claudia gobernadora!”.

ESTE 2021, LOS VAMOS A REGRESAR CON SU ATOLE Y CON SU DEDO: CLAUDIA ANAYA

En su tercera visita al municipio de Fresnillo en los primeros seis días de campaña, Claudia Anaya enfatizó que en el 2018 “nos ganaron por mentirosos, nos dieron atole con el dedo, pero este 2021 los vamos a regresar con su atole y con su dedo”.

La candidata a la gubernatura de la coalición Va por Zacatecas estuvo en El Mineral para atestiguar el cambio de dirigencia estatal del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI) y establecer nuevos compromisos con las zacatecanas y particularmente con las fresnillenses.

Recordó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) habían creado programas fundamentales para el desarrollo de las mujeres y sus familias, como las Estancias infantiles, Prospera o los refugios para mujeres víctimas de violencia; sin embargo, afirmó que “nos engañaron” y desaparecieron dichos programas o los tienen al borde de la extinción.

Por tal motivo hizo un llamado a respaldar la coalición Va por Zacatecas, “porque en este proyecto lo más importante es la gente y trabajamos unidos por una sola causa: regresar a la gente los recursos que le han quitado”.

En reunión con vecinos de la colonia Esparza y más tarde con habitantes de la comunidad Estación San José, Claudia Anaya aseguró que “nunca he sido agachona ni cobarde; sabré afrontar los problemas de Fresnillo” encabezando el proyecto de la inclusión.

Tras recordar sus propuestas para fortalecer la seguridad, el desarrollo social y el empoderamiento de la mujer, la candidata a la gubernatura destacó que “decir que es tiempo de las mujeres no debe ser un mero discurso, por eso encabezo este proyecto junto a muchas otras zacatecanas y vamos de la mano con hombres valiosos, pero las primeras que debemos apoyarnos somos las mujeres”.

En ese sentido, reiteró su compromiso de trabajar de manera honesta y eficiente: “este 6 de junio llegó la hora; su amiga Claudia Anaya será gobernadora”.