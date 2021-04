Llama Imss Zacatecas a población evitar una tercera ola de contagios

Zacatecas, Zac.-El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas hace un atento llamado a la población, a quedarse en casa durante los próximos 7 días, con el fin de evitar más contagios de COVID-19 que pudieran convertirse en una Tercera Ola de infecciones.

El Seguro Social en la entidad informó que será muy importante para todos que, en la segunda semana del periodo vacacional en curso, nos mantengamos en casa para cuidarnos nosotros, y así cuidar a los demás.

Las principales recomendaciones son no salir de casa, a menos que sea indispensable, a fin de continuar con las medidas de prevención que han permitido disminuir los contagios, como son: uso de cubrebocas, sana distancia, lavado frecuente de manos con agua y jabón, evitar tocar ojos, nariz y boca si no están limpias las manos, aseo personal, y no hacer ni asistir a reuniones familiares o de amigos donde se concentren más de seis personas.

El llamado del IMSS en Zacatecas se hace ante el panorama de un probable incremento de contagios COVID-19 por el periodo vacacional de dos semanas, en el que anteriormente se acostumbraba acudir a centros vacacionales de playa y otros destinos.

El IMSS en Zacatecas hace un llamado para que la población contribuya de manera responsable a evitar que la demanda hospitalaria se incremente y se retroceda el semáforo epidemiológico.