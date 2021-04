Promoverá Claudia Anaya clúster industrial y certidumbre a la inversión

Loreto, Zac. Muchos rostros conocidos recibieron la mañana de este domingo a Claudia Anaya, candidata a gobernadora por la Coalición “Va por Zacatecas”, durante su visita por la colonia Vega, en el municipio de Loreto.

Acompañada por el presidente del comité estatal del PRI, Enrique Flores Mendoza, Carolina Dávila, candidata a diputada federal por el cuarto distrito, Monserrat Esquivel, candidata a diputada local y el profesor Octavio Monreal Martínez, candidato a presidente municipal de Loreto, la aspirante arribó al foro, al ritmo de “La sillita”, que ha ganado popularidad rápidamente.

“En nuestra vida siempre vamos a tener problemas, siempre, pero lo que debemos tener es actitud para salir delante. Igualmente, en la administración pública siempre va a haber problemas y lo que debemos tener es orden y disciplina para que los problemas sean cada vez más fáciles de resolver para la gente”, aseguró Claudia en su diálogo con las familias loretenses.

“No debemos ver siempre el vaso medio vacío, porque eso haría que decayera nuestra actitud y que dejáramos de luchar. Siempre hay que ver el vaso medio lleno y con posibilidades de salir creciendo y salir adelante”, afirmó la abanderada de la coalición PAN-PRI-PRD.

“Por eso también son las renovaciones de los espacios en la administración pública, porque uno tiene la obligación de dar resultados a la gente y eso te da la oportunidad de seguir creciendo no solamente como servidor público y hacer carrera, sino que te da la oportunidad de que también tus pueblos, tus comunidades, tu estado vayan creciendo, se vayan desarrollando”, aseveró.

La aspirante, quien cuenta con una maestría en Población, Desarrollo y Políticas Públicas, indicó que “de lo que se trata cuando uno se mete al servicio público es de transformar el entorno de la gente a partir de nuestras acciones; cuando haces bien tu trabajo, ahí está y lo tenemos que reconocer”.

Claudia Anaya consideró que “no todos pueden hacerlo todo; de hecho en la administración pública, cada pieza termina siendo parte del engranaje de un reloj. Si no se trabaja en equipo, la gobernanza no funciona; por eso hay niveles y órdenes de responsabilidad: está el poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Está la parte municipal, la parte estatal y la federal. Por eso es importante que todos trabajemos en armonía y con organización para que sea más fácil para la gente realizar sus proyectos de vida”.

Cada quien tiene una responsabilidad en este engranaje, por lo que Claudia Anaya ponderó el trabajo en equipo que, de ganar, realizarán los candidatos de la coalición “Va por Zacatecas”, y se refirió a la coordinación que tendrá el aspirante a alcalde Octavio Monreal con “dos extraordinarias loretenses, con talento, capacidad y sobre todo con palabra para cumplirle a la gente”, refiriéndose a Carolina Dávila, candidata a diputada federal por el cuarto distrito y Monserrat Esquivel, candidata a diputada local.

Anaya Mota ofreció trabajar de manera incansable, “desde temprano, todos los días para que saquemos a nuestro estado adelante”.

Para generar empleo, se comprometió a dar certidumbre jurídica e incentivos para la inversión privada, con miras a que más empresas se instalen en territorio zacatecano. “Miren la gravedad de lo que está sucediendo en nuestro país, que ante la cancelación de tantos proyectos, la inversión ya no quiere venir a México porque tiene miedo de venir a poner su planta solar y eólica y que les digan que siempre no”.

También aludió a la necesidad de crear un clúster industrial y de fortalecer los mecanismos que permitan que la academia prepare los cuadros que la iniciativa privada necesita en el mercado laboral, con el fin de que más personas logren ser contratadas y con salarios más competitivos.

“Primero debemos partir de la realidad que estamos viviendo”, advirtió. “Éramos felices y no lo sabíamos. (…) Teníamos muchos programas que nos ayudaban a salir adelante. Hoy en día, en 2021 aún y cuando el pres fed nacional es el pres más grande de la hist de ntro país, tenemos cero pesos para caminos rurales, carr alim y conservación ¿Cómo vamos a arreglar la carretera Loreto-Luis Moya si hay cero pesos de la federación destinados a carreteras en Zacatecas?”

“Así no se puede. Nuestros diputados federales nos han abandonado (…) Se les olvidó que vienen a representar a la gente y no para ir a representar a intereses particulares; por eso ya no mandaron dinero para Zacatecas y el dinero se quedó concentrado en el Tren Maya, en el Aero de Santa Lucía, en la refinería Dos Bocas, en pagar el Aeropuerto de Texcoco, que no se va a hacer. Ahí está el presupuesto de la nación”, señaló la aspirante a gobernar los destinos de Zacatecas durante los próximos seis años.

La candidata insistió: “Tenemos que trabajar en equipo; en la gobernanza nos necesitamos: vamos a necesitar del Congreso de la Unión, vamos a necesitar al congreso local”, en un trabajo de coordinación que permitirá, a su vez, a los alcaldes hacer una gestión utilizando el recurso de manera estratégica y eficiente.