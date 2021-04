Los guadalupenses merecen un gobierno cercano: Claudia Anaya

Guadalupe, Zac. La colonia Francisco Villa de este municipio se llenó de algarabía la tarde de este lunes ante la presencia de Claudia Anaya, aspirante a la gubernatura por la Coalición “Va por Zacatecas”, quien acudió en compañía de Carolina Dávila

Caracterizada por su incansable gestión a favor de los más necesitados en materia de salud, bienestar, educación y obra pública, la candidata resaltó que su administración seguirá en esa tesitura, siempre de puertas abiertas.

“Un gobierno cercano, eso es lo que les ofrece su amiga Claudia Anaya. Un gobierno que esté ahí para escucharles, un gobierno que siempre permanezca atento, un gobierno empático a las problemáticas de la población. Que nos duela lo que les duele, que nos preocupe lo que les preocupa, y que resolvamos lo que ustedes necesiten que se resuelva, y no lo que a nosotros se nos ocurra resolver”.

“Muchas veces me ha tocado ver que les llega alguna contingencia, algún gasto no previsto, se les muere un familiar o surge una operación de último momento. Me ha tocado verlas peregrinar de un lado a otro y que no se abren las puertas y que nadie las escucha, y es realmente difícil porque es angustiante tener una desesperación de esta naturaleza, (…) pero también sé que hemos podido salir delante de esos problemas porque aunque a veces la vida nos pone las complicaciones, también la vida nos abre los caminos”, aseguró.

Al enfatizar la importancia de hacer equipo, Anaya Mota presentó a a la ciudadanía guadalupense a Petra García y Perla Martínez, aspirantes a representar los distritos 3 y 4, respectivamente, en el Congreso del Estado. También presentó a Osvaldo Ávila y Carolina Dávila, candidatos a alcalde de Guadalupe y diputada federal por el cuarto distrito, respectivamente.

Anaya Mota señaló: “Queremos ser tratadas de manera cálida (…) No se vale que te traten de manera grosera; no se vale que te traten de manera prepotente; no se vale que te traigan a la vuelta y vuelta”, mensaje ante el cual el público guadalupense mostró gran adhesión.

Resaltó la importancia de que quienes aspiran a ocupar cargos públicos mantengan la misma apertura y calidez que cuando estaban en campaña. Convocó a que este 6 de junio, los presentes tomen una decisión consciente, razonada e informada.

“Nosotros en equipo asumimos el compromiso de servirles”, ofreció Claudia. “Del 8 de septiembre y del 15 de septiembre en adelante, Este equipo estará para servir y para atender a la gente, como lo hemos hecho siempre. Es un compromiso sustentado en los resultados que les hemos dado anteriormente”.