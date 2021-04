Necesitamos organizarnos como sociedad, no todo lo puede hacer el gobierno: Miranda

Zacatecas, Zac.- El trabajo conjunto entre sociedad y autoridades será fundamental para reconstruir el tejido social en Zacatecas, aseguró Jorge Miranda Castro, candidato a la alcaldía capitalina por la alianza Morena-PT-Nueva Alianza-PVEM, en su visita a las colonias La Toma y Las Palmas.

“No todo lo puede hacer el gobierno, necesitamos también organizarnos toda la sociedad para que esos espacios públicos rehabilitados como nuevos se entreguen a los barrios, colonias y comunidades, y ustedes nos hagan favor de mantenerlos limpios, a que haya consciencia de que son los espacios de recreación para los niños, jóvenes e incluso adultos”.

Miranda Castro se comprometió con los colonos a mantener lazos con el candidato a gobernador David Monreal y el candidato por la diputación al distrito 1 Xerardo Ramírez, con el objetivo de sacar adelante a Zacatecas con seguridad y calidad de vida para sus habitantes, a través de un programa intensivo de prevención del delito.

Con medidas como sana distancia, tapabocas y gel antibacterial, asistieron más de 180 personas entre ambos eventos. Ante ellos el aspirante a la Presidencia Municipal dio su palabra para generar las condiciones de empleo necesarias para los jóvenes profesionistas y toda la población que busca progreso continuo, más allá de las despensas que disminuyen cada vez más en su tamaño.

Por otra parte, enfatizó en que, de obtener el triunfo el próximo 6 de junio, su administración no subirá los impuestos ni el servicio del agua, pues trabajará en congruencia con los principios del Gobierno Federal: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.