Se debe seguir usando cubrebocas: Tello

Zacatecas, Zac.- A la fecha, se han aplicado 111 mil 311 dosis de la vacuna contra el Coronavirus en 53 municipios del estado, pero solamente 77 mil 833 personas de las 1 millón 622 mil en Zacatecas tienen el esquema completo.

Debido a que esta cifra apenas representa 4.79 por ciento de la población zacatecana vacunada, el Gobernador Alejandro Tello solicitó a la sociedad no bajar la guardia, ya que la pandemia continúa y no es tiempo de relajar los protocolos sanitarios y de prevención.

El mandatario estatal anunció que este martes hay disponibilidad de 5 mil 355 dosis de la vacuna para personas adultas mayores de 60 años de los municipios de Guadalupe y Zacatecas, y una vez cubierto este sector, se podrá hacer el registro para el siguiente grupo de edad y programarse durante mayo.

Asimismo, hoy inicia la aplicación de la vacuna CanSino en Nochistlán, Monte Escobedo, Sombrerete, Chalchihuites y Jiménez del Teúl, con los que se completan los 58 municipios del estado con al menos la primera dosis en su población mayor de 60 años. De ellos, 19 cuentan con unidosis.

Al presentar el Reporte Estadístico del COVID-19, Alejandro Tello detalló que, a 396 días de la pandemia, se han realizado 60 mil 099 pruebas, de las que 29 mil 373 fueron positivas, 30 mil 450 negativas y 276 están pendientes; ha habido 2 mil 885 decesos, 25 mil 861 personas recuperadas y hay 627 casos activos.

En las últimas cuatro semanas, se han reportado 1 mil 074 contagios (337, 237, 246 y 254), con un promedio diario de 38 casos. Asimismo, ha habido 93 defunciones (26, 26, 25 y 16), con tres en promedio diario.

De los 29 mil 373 contagios, 15 mil 095 han sido en mujeres y 14 mil 278 en hombres, con énfasis en edades de los 21 a los 60 años; de las 2 mil 885 defunciones, 1 mil 183 han sido de mujeres y 1 mil 702 de hombres, de los que 2 mil 326 padecían alguna comorbilidad y 559 no la tenían.

A la fecha, 199 embarazadas se han infectado, 196 se recuperaron, una permanece aislada y dos fallecieron; se contagiaron 25 mujeres en puerperio, 23 se restablecieron, una está activa y una perdió la vida; en tanto, 729 menores adquirieron el virus, 695 se recuperaron, 22 están aislados y 12 murieron.

En el sector salud, se han registrado 3 mil 857 contagios y 64 decesos, 32 de los cuales fueron de médicos, 10 de enfermeras y enfermeros, así como 22 de trabajadores adjuntos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha reportado 335 contagios, 288 elementos se recuperaron y 11 fallecieron; además, se infectaron 35 personas privadas de su libertad, 28 de ellas se restablecieron, una está activa y seis perdieron la vida.

Al momento, hay 27 pacientes hospitalizados, 22 de ellos estables y 17 graves (intubados); de las 186 camas existentes, 164 están libres, y de 175 ventiladores, 158 se mantienen sin ocupación. En cuanto a ocupación hospitalaria se refiere, se han registrado 163 en las últimas cuatro semanas (39, 46, 39 y 39).

Los municipios con más casos positivos nuevos en las últimas dos semanas son Zacatecas, con 121; Guadalupe, 52; Fresnillo, 49; Sombrerete, 11; y Jerez, siete; estos cinco que representan 71 por ciento del avance de la pandemia.

De los 2 mil 885 decesos, Zacatecas registra 543; Fresnillo, 508; Guadalupe, 382; Jerez, 138; Río Grande, 106; Sombrerete, 89; Pinos, 81; Calera, 69; Ojocaliente, 65; y Loreto, 60; estos 10 municipios totalizan 2 mil 069 fallecimientos y representan 72 por ciento del total global.

El Gobernador Alejandro Tello externó que, lamentablemente, existe otra pandemia, y es la de la violencia intrafamiliar, que se demuestra en los 78 mil 013 servicios de atención a 49 mil 517 mujeres en el último año, y en lo que se debe poner especial atención, ya que esto no debe continuar.

PROBABLE REBROTE DE LA PANDEMIA

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), recordó que, a nivel mundial, se han registrado 140 millones de contagios del SARS-CoV-2 y casi 9.5 millones de defunciones, y antes de Semana Santa había de 300 mil a 400 mil casos diarios, pero ahora hay 800 mil cada día.

Ello, advirtió, obliga a toda la población en Zacatecas, México y el mundo a continuar con los cuidados y medidas de prevención, ya que en distintas latitudes ha habido un rebrote de la pandemia y, si no se siguen los protocolos, en el estado esto también podría ocurrir.

Breña Cantú detalló que, en Zacatecas, cinco municipios concentran casi el 70 por ciento de los casos activos, con 627, mientras 32 presentan menos de 10 y 16 no tienen uno solo. Sin embargo, alertó que en próximas fechas se espera el arribo de personas jornaleras en distintas zonas, por lo que se pondrá cuidado al respecto.

Los contagios ocurren en reuniones familiares y no en instituciones de salud, y los jóvenes son quienes más se infectan, por lo que el Gobernador Alejandro Tello y el Secretario Gilberto Breña pidieron no bajar la guardia porque la pandemia continúa y, con la vacuna, no terminará de la noche a la mañana.

El mandatario añadió que tardarán varios meses para que el grueso de la población acceda a la vacuna, por lo que lo único que corresponde es mantener la sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos y, sobre todo, evitar acudir a fiestas, reuniones familiares y concentraciones masivas.