No me asusta cómo van a dejar el estado, porque lo vamos a ordenar: Monreal

Zacatecas, Zac.-“Vamos a ganar y vamos a transformar Zacatecas”, aseguró el candidato a gobernador, David Monreal Ávila, en el cierre de su gira por el municipio de Tlaltenango, donde además sostuvo que el sur del estado “también será MORENA”.

Tras visitar las comunidades Sierra de Morones y Cicacalco, el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, concluyó su visita en la cabecera municipal con la convicción de que la región del sur de la entidad votará por la transformación, pues a los conservadores “ya se les acabó el 20; ya no más engaño y en Tlaltenango va a ver cambio”.

Afirmó que, sin soberbia y sin arrogancia, el triunfo va a ser sencillo porque la gente quiere un cambio “y yo lo que anhelo es un triunfo contundente, porque deseo que el pueblo me dé la confianza, que se convierta en autoridad política y en autoridad moral”.

Además, subrayó que los agricultores, campesinos, los jóvenes y todos sectores “dicen que David Monreal Ávila va a ser el gobernador de Zacatecas y yo le creo a la gente”.

Asimismo, el candidato señaló que, ante el rezago que existe en todas las regiones del estado, en los primeros 100 días de su gobierno iniciará las acciones para atender necesidades primordiales como el tema de la salud, con el mejoramiento y equipamiento de la infraestructura hospitalaria y casas de salud, así como las carreteras y caminos de los 58 municipios, que hoy están en condiciones deplorables.

Comentó que la actual emergencia social que padece Zacatecas por el endeudamiento que han propiciado las últimas dos administraciones no permite que se atiendan las necesidades del campo, la educación, la salud y los grupos vulnerables. Sin embargo, “no me asusta cómo me van a dejar el estado, porque lo vamos a ordenar”, aseguró Monreal Ávila.

Al respecto, mencionó que con el apoyo de todos “tenemos que salir adelante, porque lo que explica que estemos de pie, es la gente”. Agregó que, llegado el momento, hablará con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con quien lo une la lucha por la transformación, para armonizar los programas federales y estatales y que más recursos lleguen a la entidad.

Finalmente, el candidato dijo que de cada comunidad y municipio se lleva las peticiones e inquietudes de la población para integrarlas a su propuesta de gobierno, pues desea escuchar todo lo que tienen que decir los maestros, los agricultores, las mujeres, los jóvenes, los comerciantes y quienes quieren que el cambio llegue a Zacatecas.