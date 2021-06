Disciplina financiera y austeridad republicana, anuncia David Monreal Ávila

Zacatecas, Zac.-David Monreal Ávila, ganador de la contienda electoral por la gubernatura de Zacatecas, anunció que en su administración se impulsarán la disciplina financiera y la austeridad republicana para cumplir con el compromiso de ordenar la casa y sacar adelante al estado de la crisis que padece.

Al retomar su ya tradicional mensaje matutino virtual, luego de obtener el triunfo electoral el pasado 6 de junio con 313 mil 784 votos, que representan el 48.7 de la votación estatal, Monreal Ávila subrayó que los 58 municipios, las comunidades y el pueblo de Zacatecas “ahora sí, ya tienen gobernador”, por lo que agradeció el respaldo de todos los sectores y aseveró que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada y por mal que se reciba la entidad, vamos a darle buena cara y enfrentar la realidad”.

En ese sentido, advirtió que su gobierno será muy responsable: “yo no voy a ser tapadera de nadie y no voy a permitir que se mal use y se malgaste el patrimonio de los zacatecanos porque, hoy más que nunca, necesitamos del cuidado, de la transparencia, del ahorro, para poder llevar bienestar a las familias zacatecanas”.

Por ello, se impulsarán la austeridad republicada y la disciplina financiera en la administración estatal, en tanto que se dará seguimiento al compromiso que hicieron los ahora diputados electos del movimiento de transformación de renunciar a las herramientas legislativas.

Además, Monreal Ávila dijo que el llamado lo ampliará a los representantes de todas las fuerzas políticas para que renuncien a estos recursos pues hoy el pueblo exige transparencia y austeridad para salir de la crisis.

Al respecto, reconoció que no es el mejor momento para gobernar Zacatecas, ya que la próxima administración deberá enfrentarse a la mayor deuda económica del estado, a la crisis del Issstezac y a la condición de inseguridad. Por ello, para dar solución a la emergencia social de Zacatecas, dijo, “se requiere de la voluntad de todos y hago un llamado a los sectores poblacionales; ya que dejó de ser solo un asunto de Estado y nos ocupará a todas las familias”.

Informó que, en el ámbito de la seguridad, trabajará en coordinación con el gobierno federal para que, de manera progresiva, se recuperen la paz social y la tranquilidad. Además, se atenderán las causas de fondo, generando condiciones para el crecimiento económico de la entidad y que así los hombres y las mujeres tengan mejores ingresos para sacar adelante a sus familias, pues es necesario reconocer que la desigualdad y la pobreza es lo que ha llevado a que los jóvenes tengan menos oportunidades de desarrollo.

Asimismo, David Monreal agradeció a secretarios de Estado y directores del Gobierno de la República, quienes le han llamado y le han manifestado su disposición hacia la entidad a fin de que se puedan construir alternativas de progreso, entre ellos, Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier; la secretaría de Energía, Rocío Nahle; Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre otros. De igual forma, celebró la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado.

Manifestó también que, respetando el mandato del actual gobernador de Zacatecas, trabajará con sectores y colectivos para dar paso a la nueva política pública del estado y dijo sentirse orgulloso de representar al pueblo zacatecano, por lo que honrará los postulados para una nueva sociedad y una nueva gobernanza.

Finalmente, David Monreal reconoció la madurez y responsabilidad ciudadana de los zacatecanos, entre ellos los dirigentes y representantes de la clase política que tuvieron a bien reconocer el triunfo del movimiento y de la democracia.