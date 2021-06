Gobernaré para todos: Monreal

Zacatecas, Zac.- David Monreal Ávila, ganador de la contienda electoral por la gubernatura de Zacatecas, garantizó que encabezará la conducción social del estado en el estricto apego a la legalidad y al derecho y gobernará para todas y todos los zacatecanos, sin distingos partidarios y con comunicación y atención constante a los 58 municipios.

Además, subrayó que privilegiará la armonía entre los distintos niveles de gobierno y fortalecerá los instrumentos jurídicos para llevar a cabo la transformación que ofertó a la sociedad.

El próximo gobernador de Zacatecas también reafirmó su compromiso de ordenar la administración estatal mediante la implementación de un gobierno austero y responsable en el ejercicio del gasto público a fin de generar ahorros y fortalecer sectores esenciales para el bienestar de los zacatecanos como la salud, la educación y la generación de empleos.

Acompañado por 16 presidentes municipales, nueve diputados locales y dos diputados federales electos por el principio de mayoría, quienes ya recibieron su correspondiente constancia por parte de las instituciones electorales y forman parte del movimiento de transformación del estado y el país, Monreal Ávila enfatizó que fueron más de 350 mil votos los que dieron el triunfo contundente al proyecto político que abandera.

En ese tenor, David Monreal y los próximos representantes populares emanados de MORENA y la coalición Juntos Haremos Historia refrendaron el compromiso, suscrito en el Pacto por la Transformación de Zacatecas, de renunciar a las herramientas legislativa e impulsar la eficiencia y responsabilidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Y en el caso específico del Poder Ejecutivo estatal, Monreal Ávila indicó que no habrá dispendio ni se tolerarán los altos sueldos de la burocracia dorada, por lo que los salarios de los funcionarios se habrán de armonizar con la legislación federal para que nadie gane más que el presidente de la República. De esa manera, se generarán ahorros de 400 o 500 millones de pesos que se destinarán a atender las necesidades de la población en el ámbito de la salud, la educación y el empleo para revertir la actual situación de emergencia que padece la entidad.

David Monreal dijo que si hoy se reunió con los triunfadores de la contienda que representaron a MORENA y a la coalición Juntos Haremos Historia para reafirmar el Pacto por la Transformación, una vez que le entreguen su constancia como gobernador electo y asuma la conducción formal del estado, hará lo propio con los presidentes municipales y diputados electos de otras fuerzas políticas para avanzar en unidad en la reconstrucción del estado.

De igual manera, reconoció a cada uno de los presidentes municipales y diputados electos, conminándolos a cumplir sus compromisos y a no fallar ni al pueblo ni a los principios del movimiento del que forman parte: no robar, no mentir y no traicionar.

También agradeció, uno por uno, a los candidatos de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia que no resultaron ganadores de la contienda por su trabajo. Les dijo que Zacatecas los necesita en la lucha y que su expertise y compromiso serán de mucha ayuda en la transformación social.

Por parte de los presidentes municipales electos, Julio César Chávez Padilla, de Guadalupe, manifestó que el próximo gobernador contará con todo el apoyo y coordinación por parte de los municipios en el ánimo de abrir un camino de progreso en beneficio de la gente. En tanto que Jorge Miranda, de Zacatecas, subrayó que la austeridad republicana y la racionalidad del gasto público serán la estrategia a seguir por parte de los ayuntamientos pues lo fundamental será atender la demanda ciudadana.

El alcalde electo de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, reconoció al ganador de la contienda a la gubernatura por la perseverancia en la lucha y aseguró que todos tienen una gran responsabilidad para cumplir compromisos y sacar adelante a la entidad. Agregó que el triunfo de David Monreal marca un antes y un después en Zacatecas, es el parteaguas y el inicio de la transformación por el bien de todas y todos los zacatecanos.

Por parte de los legisladores electos, Violeta Cerillo, del distrito local 3 de Guadalupe, dijo que la nueva generación de políticos trabajará en beneficio de la gente y rechazará las herramientas legislativas. Mientras que Benelly Hernández, del distrito federal 1 de Fresnillo, expresó que se trabajará por la legislación y gestión de recursos para la entidad.

En el mensaje del próximo gobernador ante medios de comunicación y la población de la entidad, estuvieron los 16 presidentes electos por Morena y la coalición Juntos Haremos Historia: Gabriela Arellano Quezada de Apozol; Saúl Monreal Ávila de Fresnillo; Javier García Castañeda de Francisco R. Murguía; Julio César Chávez de Guadalupe; Noé Esparza de Jalpa; Humberto Salazar de Jerez; Rocío Moreno de Juchipila; Mónica Rodarte de Mezquital del Oro; Armando Perales de Miguel Auza; José Manuel Jiménez de Nochistlán; Daniel López de Ojocaliente; José Luis Salas Cordero de Saín Alto; Gilberto Martínez Robles de Tabasco; Gloria Vanesa Rodríguez de Tepechitlán; Rogelio González de Villanueva y Jorge Miranda Castro de Zacatecas.

Así como los nueve diputados locales electos que forman parte del movimiento: Xerardo Ramírez, Gabriela Pinedo, Violeta Cerrillo, Roxana Muñoz, Maribel Galván, Ernesto González Romo, Imelda Mauricio Esparza, Susana Barragán y Armando Delgadillo, y los diputados federales electos Benelly Hernández y Alfredo Femat.