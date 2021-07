Apoyaremos los esfuerzos de AMLO por el bien de Zacatecas: David Monreal

Zacatecas, Zac..- A tres años del triunfo del pueblo y del inicio de la transformación de México encabezada por el titular de Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador electo de Zacatecas, David Monreal Ávila, subrayó que él y quienes forman parte del movimiento en el estado, “estamos convencidos de apoyar los ideales y los esfuerzos del presidente por el bien de Zacatecas y del país”.

En ese sentido, destacó algunos de los puntos sustanciales que hoy presentó el mandatario en el marco del tercer informe del triunfo histórico del pueblo, tales como la atención oportuna a la situación de emergencia provocada por la actual pandemia y la estrategia nacional de vacunación contra el Covid-19, ya que, hasta la fecha, en México se han recibido 57 millones de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 y el 35% de la población mayor de 18 años ha sido inmunizada. Además de que se han inyectado 70 mil millones de pesos al sector salud en los últimos 15 meses.

De igual manera, Monreal Ávila reconoció que, a pesar de la pandemia, la economía avanza hacia la recuperación y los expertos señalan que crecerá un 6%. En tanto que no se ha contratado deuda pública ni se ha devaluado el peso como en el régimen anterior. Por su parte, los programas de bienestar han contribuido a garantizar que los más pobres no padezcan la falta de recursos para adquirir alimentos ni productos básicos.

Asimismo, destacó que López Obrador se conduce bajo los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, por lo que dijo que la encuesta que hoy el propio presidente dio a conocer en su informe es un ejemplo de honestidad y transparencia.

En dicha encuesta, realizada hace tres días, el 72.4% de la población se pronunció por la continuidad de López Obrador ante la pregunta: ¿Si hoy fuera la consulta para valorar el trabajo del presidente, usted votaría porque renuncie o que termine su sexenio? Ello, dijo Monreal Ávila, da cuenta del gran respaldo que el pueblo ha dado hacia su presidente y la confianza en su gobierno.

David Monreal recordó al respecto que el 1 de julio de 2018, la democracia triunfó con la decisión de millones de mexicanas y mexicanos que se manifestaron a favor de un cambio de régimen, en el que ahora el pueblo es el que manda, y en el que los sectores sociales que menos tienen están por encima de los intereses de los poderosos.

Por ello, el gobernador electo celebró que el movimiento de transformación continúe a nivel nacional y avance hacia su consolidación en las entidades federativas.

En especial, Monreal Ávila enfatizó que en el camino hacia la consolidación de la Cuarta Transformación en el estado y en el país, las y los zacatecanos hicieron historia el pasado 6 de junio, cuando expresaron su definición política a favor del movimiento e hicieron posible el triunfo en las urnas, de manera democrática y participativa.

En ese tenor, garantizó que en su gobierno, que inicia en septiembre próximo, se trabajará de la mano con el presidente López Obrador, armonizando la política pública estatal con la federal y conjuntando esfuerzos para sacar adelante a la entidad. De esa manera, agregó, se podrán plantear soluciones a los problemas que más afectan a los zacatecanos como la inseguridad, la falta de empleo y el rezago que padecen las comunidades.

Asimismo, expresó que, a tres años del triunfo histórico del movimiento de transformación, los resultados están a la vista con la atención y respaldo del gobierno federal a quienes más lo necesitan, como los adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad, jóvenes, madres de familia, pequeños y medianos productores del campo, quienes ahora tienen mejores condiciones de bienestar.