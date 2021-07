Zacatecas registra ocho días sin fallecimientos por COVID-19

Zacatecas, Zac.- Por primera ocasión en 473 días de la pandemia, el sector salud de Zacatecas no registró contagios de Coronavirus, además de que la entidad registra ocho días sin fallecimientos a causa del COVID-19.

Ante ello, el Gobernador Alejandro Tello destacó los esfuerzos de la población por continuar con las medidas de prevención, pero llamó a no confiarse y a no bajar la guardia, ya que estados con vocación turística tuvieron que regresar a la restricción de actividades por rebrotes del virus.

En la presentación del Reporte Estadístico del COVID-19, el mandatario estatal informó que, a 473 días de la pandemia, se han realizado 68 mil 420 pruebas, de las que 30 mil 870 han sido positivas, 37 mil 363 negativas y 187 están en análisis; han fallecido 2 mil 984 personas, se han recuperado 27 mil 682 y 204 están activas.

En las últimas cuatro semanas, en el territorio zacatecano se han registrado 247 contagios (58, 65, 65 y 59, respectivamente), con nueve en promedio diario, así como 10 decesos (cuatro, tres, tres y cero), pero, por primera ocasión, ninguno en ocho días.

De los 30 mil 870 contagios, 14 mil 990 han sido en hombres y 15 mil 880 en mujeres; de las 2 mil 984 defunciones, 1 mil 228 corresponden a mujeres y 1 mil 756 a hombres; de los 27 mil 682 pacientes recuperados, 13 mil 130 son hombres y 14 mil 552 mujeres.

Por rangos de edad, de 50 años y más, se han contagiado 10 mil 554 (34.2%) y fallecido 2 mil 588 (86.8%); de 20 a 49 años, 19 mil 073 contagios (61.8%) y 379 decesos (12.6%); y menores de 20 años, 1 mil 243 contagios (4%) y 17 fallecimientos (0.6%).

El Gobernador Alejandro Tello informó que, en los últimos 14 días, no se han registrado contagios ni fallecimientos en persona del sector salud, lo que ocurre por primera ocasión desde que inició la emergencia sanitaria en Zacatecas.

Sin embargo, la pandemia sigue, ya que, al momento, hay nueve pacientes hospitalizados, tres de ellos estables y seis graves (intubados); de 101 camas, hay 98 disponibles, y de 130 camas con ventilador, 124 están libres.

Durante este mismo lapso, Guadalupe registró 42 nuevos contagios; Zacatecas, 35; Jerez, 18; Fresnillo, 17; Sombrerete, tres; Concepción del Oro, dos; Tabasco, dos; General Pánfilo Natera, Río Grande y Villa Hidalgo, uno cada uno.

Zacatecas es uno de los 19 estados que, del 5 al 18 de julio, permanecerán en color verde del Semáforo de Riesgo Epidémico, hay ocho entidades en amarillo, cinco en naranja y ninguna en rojo.

A la fecha, en el territorio zacatecano han sido vacunadas con el esquema completo 316 mil 077 personas, que representan 29.33 por ciento del universo mayor de 18 años, susceptible de recibir el inmunológico, que es de 1 millón 077 mil 454.

De esta cifra, 17 mil 435 personas son del sector salud; adultos mayores, 142 mil 621; personal docente y administrativo, 41 mil 586; adultos de 50 a 59 años, 108 mil 108; y adultos de 40 a 49 años, 6 mil 327.

El mandatario estatal precisó que 179 mil 938 personas de 30 a 49 años han recibido la primera dosis, y esta semana continuará la aplicación a estos grupos poblacionales en distintos municipios del territorio zacatecano.

ALERTA POR VARIANTE DEL VIRUS

Gilberto Breña Cantú, titular de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), alertó que en México ya existe la variante delta del virus, cuyo nivel de contagio es más potente, y aunque no se ha detectado en la entidad, se deben continuar los cuidados de prevención.

Al informar que ha habido cambios en cuanto a criterios para determinar el color en la semaforización, basados en el número de población vacunada, es fundamental mantener y reforzar los protocolos sanitarios, sobre todo porque estados con vocación turística han regresado a la restricción de actividades.

Gilberto Breña anticipó que está próxima la temporada vacacional, por lo que pidió a los turistas y visitantes extremar las medidas sanitarias para evitar un regreso a los colores amarillo o naranja en el Semáforo de Riesgo Epidémico, ya que esto afectaría la ya de por sí lastimada economía del estado.

Aunque la vacunación ha ayudado a que no se enfermen personas mayores de 60 años, el grueso de la población económicamente activa aún está en espera de ser inmunizada, por lo que mientras esto no ocurra, no se puede hablar de una inmunidad de rebaño.

Recordó que fallecieron 19 personas que ya habían sido vacunadas, pero que padecían alguna comorbilidad, lo que demuestra que el biológico no exime de contagiarse ni de perder la vida a causa del SARS-CoV-2.

El Gobernador Alejandro Tello reiteró el llamado a continuar con los cuidados para evitar contagios y a que Zacatecas se mantenga sin decesos, además de generar las condiciones para un eventual regreso a clases presenciales en agosto próximo.

Para lograrlo, el mandatario estatal y el Secretario de Salud recomendaron respetar la sana distancia, usar cubrebocas, lavarse las manos con jabón o gel alcoholado, evitar aglomeraciones, ventilar las viviendas y zonas de trabajo, además de acudir por la vacuna cuando corresponda.