Asegura David Monreal que no habrá persecuciones ni cacerías

Zacatecas, Zac.-Al instalarse la Comisión de Entrega- Recepción del Poder Ejecutivo 2016-2021, el gobernador electo, David Monreal Ávila, garantizó que el proceso será objetivo, ordenado y acorde a la legalidad; con el compromiso de dar cuenta al pueblo de la condición que guarda el estado, en un marco de respeto y coordinación, para avanzar hacia la transformación de Zacatecas.

En ese tenor, el gobernador electo, conforme a las facultades que le otorga la ley, presentó a su comité técnico de recepción, el cual será coordinado por Humbelina Elizabeth López Loera y que integran Silvia Saavedra Juárez, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, Ángel Manuel Muñoz Muro y Alejandro Cornelio Pérez Ordiano.

Ellos, destacó, cuentan con amplia experiencia en el servicio público; tienen visión, profesionalismo y capacidad, además de lealtad y compromiso con el estado, para que el proceso se realice con transparencia y legalidad, pues “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Por ende, Monreal Ávila sostuvo que no habrá persecuciones ni cacerías, sino un trabajo de entrega-recepción objetivo y respetuoso, por lo que instruyó a quienes conforman el comité a conducirse con legalidad y de acuerdo con el estado de derecho a fin de que se garanticen el orden, la transparencia, la eficacia y la eficiencia en la revisión de los recursos, procesos y asuntos del gobierno del estado.

Al respecto, el gobernador electo, conforme a su compromiso de que en su administración ya no será lo mismo ni los mismos, resaltó la experiencia y trayectoria de los integrantes de su comité técnico:

-Humbelina Elizabeth López Loera, maestra en Administración, especializada en Gestión Pública; licenciada en Contaduría. Se ha desempeñado como contralora y directora de Capacitación, Promoción y Enlace con la Sociedad Civil en el organismo garante de Transparencia de Zacatecas, el IZAI. Recientemente fue jefa de Ponencia en el Instituto Nacional de Transparencia (INAI).

-Silvia Saavedra Juárez, doctora en Administración Pública, maestra en Gestión Pública Aplicada y licenciada en Contaduría, certificada en Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Cuenta con experiencia en fiscalización, se ha desempeñado como directora en la Auditoría Superior del Estado y ha ocupado cargos en las secretarías de Finanzas de los estados de Zacatecas e Hidalgo. Fue titular de la Oficina de Control Interno del INAI.

-Carlos Alberto Zúñiga Rivera, licenciado en Administración de Empresas y se ha desempeñado en el Senado de la República, en el ayuntamiento de Fresnillo y como sub-delegado federal de los Programas de Bienestar en el estado de Zacatecas.

-Ángel Manuel Muñoz Muro, licenciado y maestro en Derecho; doctorante en Derecho Constitucional, Penal y Amparo; se desempeñó como Juez de Control en el Tribunal de Enjuiciamiento y Ejecución de Sanciones del estado de Zacatecas.

-Alejandro Cornelio Pérez Ordiano, maestro en Defensa y Promoción de Derechos Humanos; licenciado en Derecho y en Ciencia Política y Administración Urbana. Tiene experiencia en programas sociales, asesoría legislativa y jurisdiccional.

De la misma manera, David Monreal Ávila anunció que a los trabajos de entrega-recepción se integrarán subcomités para el desarrollo de actividades específicas en las siguientes áreas del gobierno estatal: administración y finanzas, desarrollo social, obra pública e infraestructura, salud, seguridad, economía, cultura, educación y deporte.

Además, se crearán dos semáforos: uno para obra pública, en el que habrán de reconocerse y clasificarse a empresas y constructores que prestaron sus servicios al gobierno del estado de acuerdo con su nivel de cumplimento, responsabilidad y satisfacción con el resultado de las obras, y otro para proveeduría, en la que se incluirán a personas y empresas bajo los mismos criterios. La intención es poner orden en la casa, evaluar los servicios y erradicar la corrupción y los moches.

Con todo lo anterior, el gobernador electo reafirmó su compromiso de impulsar un trabajo serio, profesional, apegado a los valores del servicio público, en el que se harán valer los principios del movimiento de transformación que representa: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de Zacatecas.

Asimismo, durante la sesión de instalación del Comité, el gobernador electo reconoció la voluntad del gobernador en funciones Alejandro Tello Cristerna para que el proceso se lleve a cabo con respeto y cordialidad, ya que esta cooperación servirá para contar con la información de la situación que guarda la administración pública.

Por su parte, el gobernador Alejandro Tello Cristerna informó que a partir de hoy inician los trabajos conjuntos de la administración entrante y saliente con la certeza de que se privilegiará la transparencia, la seriedad y la madurez.

En ese sentido, resaltó que su gobierno facilitará que la transición se lleve a cabo con madurez política y altura de miras, con base en la legislación vigente y los principios que rigen al servicio público.

Al respecto, presentó a los integrantes del comité de entrega: Erik Fabián Muñoz Román, secretario de Gobierno; Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez, secretaria de la Función Pública; Ricardo Olivares Sánchez, secretario de Finanzas; Juan Antonio Ruíz García, secretario de Administración y Federico Soto Acosta, coordinador jurídico.

Tello Cristerna mencionó que la información es de carácter público y afirmó que todo señalamiento a su gobierno tendrá eco y respuesta favorable en tanto esté en el marco del derecho pues en este proceso no habrá ni hay ninguna sorpresa.

Finalmente, hizo votos para que la transición se realice de manera respetuosa y deseó éxito a los dos comités, entrante y saliente, así como al gobierno que iniciará en septiembre próximo.