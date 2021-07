Instalan comité de entrega-recepción

Zacatecas, Zac.- Con transparencia, en orden y de cara a la sociedad zacatecana, el Gobernador Alejandro Tello inició los trabajos formales del proceso de entrega-recepción de la administración pública estatal.

Al encabezar la sesión de Instalación del Comité de Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo, junto al Gobernador electo, David Monreal Ávila, el mandatario en funciones asentó que está preparado para que estas acciones se cumplan en tiempo y en forma, tal como lo establece la propia ley en la materia.

El Gobernador Alejandro Tello remarcó que la ciudadanía puede tener la plena certeza de que este proceso se realizará con total transparencia, con apertura y con rendición de cuentas de cara a las y los zacatecanos,

Las obligaciones legales que le corresponden como mandatario en este proceso son relacionar todos los bienes, recursos, archivos e insumos que conforman la actividad de la administración, y que se traduce en la labor diaria de miles de trabajadoras y trabajadores que sirven con convicción a la ciudadanía

En presencia de Raúl Brito Berumen, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), como autoridad supervisora, externó su gratitud y reconocimiento a quienes realizan el trabajo y esfuerzo para cumplir con la ley y con el deber democrático de entregar una administración de manera ordenada, pulcra y detallada.

Alejandro Tello estableció que su Gobierno ha fortalecido ampliamente el marco jurídico e institucional, lo que ha permitido estar acorde a las necesidades y prioridades de los tiempos tan complejos que nos ha tocado vivir.

También, subrayó que la suya ha sido una administración muy austera en cuanto a recursos económicos se refiere, pero eso no impidió que se lograra hacer mucho con muy poco y cumplir la mayoría de los compromisos asumidos.

Desde antes de la elección sucesoria, giró instrucciones para redoblar esfuerzos para un buen cierre, con el objetivo de que la recepción fuera transparente, consistente y certera, a fin de que, desde el primer día de la próxima administración, se esté en condiciones de tomar las mejores decisiones para Zacatecas.

El Gobernador Tello ofreció todo lo necesario para que esta transición se haga con madurez política, civilidad y con altura de miras, siempre en estricta observancia a los principios que rigen el servicio público y la legislación vigente en la materia.

Conminó al equipo de recepción a realizar un trabajo serio y maduro, ya que las y los zacatecanos merecen un proceso profesional y con altura de miras. Toda observación y señalamiento que existan en el actuar, dijo, tendrán eco y respuestas favorables en tanto se den en apego a la norma y en el marco del derecho.

“Tengan la certeza de que en este proceso no hay ni habrá ninguna sorpresa; como ciudadano y como Gobernador, siempre me he conducido con honestidad y así lo haré hasta el último día de mi mandato”, subrayó.

El mandatario estatal aseveró que prácticamente toda la información es de carácter público, ya que siempre pugnó por encabezar un Gobierno abierto y que informe, por lo cual la ciudadanía ha tenido acceso y ha conocido todo lo relativo a su gestión al frente de la administración estatal.

David Monreal Ávila, Gobernador electo, agradeció la apertura, disposición y colaboración del Gobernador Alejandro Tello para que este proceso de entrega-recepción se haga de manera tersa, transparente y con todas las facilidades para que se rindan buenas cuentas a Zacatecas, todo en apego a Derecho.

Por la administración en funciones, en el Comité de Entrega participan las secretarías General de Gobierno, Erik Fabián Muñoz Román; de la Función Pública (SFP), a cargo de Gabriela Alejandra Rodríguez Rodríguez; de Finanzas (Sefin), Ricardo Olivares Sánchez; de Administración (SAD), Juan Antonio Ruiz García; y de la Coordinación Jurídica, Federico Soto Acosta.

El Comité de Recepción se integra por Humbelina Elizabeth López Loera, coordinadora técnica; así como Silvia Saavedra Juárez, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, Alejandro Cornelio Pérez Ordiano y Ángel Manuel Muñoz Muro. A ellos se sumarán subcomités y enlaces.

—oOo—