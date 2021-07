Piden fortalecer medidas de seguridad en el certificado de vacunación anticovid

Zacatecas, Zac.- Ante las recientes denuncias sobre la falsificación de los certificados de vacunación contra el Covid-19, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicita a la Secretaría de Salud fortalecer las medidas de seguridad de este documento, incluido mecanismos de ciberseguridad para evitar la falsificación del código QR.

En un punto de acuerdo que será presentado a la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también hace un llamado para que Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana investigue sobre los presuntos casos de falsificación del Certificado de Vacunación Covid-19, de acuerdo con publicaciones periodísticas, a fin de que imponga las sanciones correspondientes.

La legisladora por Zacatecas recuerda que la pandemia por Covid-19 trastocó la vida de millones de personas en el mundo, afectando principalmente la economía y los sistemas de salud.

Por ello, señala, en un esfuerzo sin precedentes, los gobiernos del mundo invirtieron cuantiosas cantidades de recursos para el desarrollo de una vacuna que permita controlar la enfermedad y paulatinamente retomar la vida cotidiana.

En México, actualmente cuenta con la autorización de siete vacunas que están siendo aplicadas a la población para evitar el desarrollo de la Covid-19 grave o que derive en hospitalizaciones.

Los biológicos aprobados son los siguientes:

BNT162b2 (Pfizer/BioNTech)

AZD1222 Covishield (AstraZeneca)

Gam-COVID-Vac (Centro Nacional Gamaleya)

CoronaVac (Sinovac)

Ad5-nCoV Covidecia (CanSino Biologics, Inc)

BBV152 Covaxin (Bharat Biotech International Limited)

Ad26.COV2-S (Janssen-Cilag)

De acuerdo con información proporcionada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, se han recibido 70 millones de vacunas contra el Covid-19, de las cuales hasta el viernes 16 de julio se han aplicado 54 millones 542 mil 551 dosis a la población mexicana.

“Es decir, en total van 38 millones 222 mil 492 personas vacunadas, de las cuales 21 millones 700 mil 199 ya cuentan con un esquema completo”, menciona la líder del PT en el Senado de la República.

Geovanna Bañuelos destaca que para poder ingresar a Estados Unidos de América, Canadá o algunos países de Europa, se requiere que los viajeros cuenten con un Certificado de Vacunación y el denominado pasaporte Covid.

Para permitir a los mexicanos que viajan al extranjero cumplir con este requisito, el Gobierno Federal anunció la expedición del Certificado de Vacunación Covid-19, el cual contiene: el nombre completo de la persona, la Clave Única de Registro de Población, las fechas de aplicación de las dosis, el nombre de la vacuna y el lote. Asimismo, se incorpora un código QR para blindar y evitar la creación de certificados apócrifos.

“Los certificados de vacunación por Covid-19 emitidos por el Gobierno de México están disponibles de forma práctica y gratuita”, aclara.

No obstante, de acuerdo con información publicada por diversos medios de comunicación, un gran número de personas que aún no se han vacunado o no quieren vacunarse, han recurrido a adquirir certificados falsos para poder viajar al extranjero y cumplir con este requisito.

“Cabe señalar que el Código Penal tipifica la conducta de falsificación de documentos públicos y otorga una penalidad de cuatro a ocho años de prisión”, enfatiza Geovanna Bañuelos.

La legisladora zacatecana advierte que la expedición de certificados falsos de vacunación representa un grave riesgo para la salud general de la población, pues abre la posibilidad para la interacción en espacios cerrados y de riesgo alto entre personas que ya se han inmunizado y otras que no lo han hecho.

Sostiene que ante la nueva ola de contagios es indispensable que el Gobierno de México erradique esta conducta e imponga la ley, ya que la pandemia podría prolongarse por más tiempo si la población recurre a este tipo de prácticas.

“Además de que existe el riesgo a la seguridad nacional, ya que ante la falsificación de un código QR, existe la vulneración de los sistemas informáticos de la Administración Pública Federal, por lo que es necesario fortalecer las medidas de seguridad”, concluye Geovanna Bañuelos.