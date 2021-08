Presentan Diccionario de Archivos en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Fortalecer la cultura archivística es fundamental para impulsar una mejor gobernanza; así coincidieron los especialistas al presentar en Zacatecas el Diccionario de Archivos elaborado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Durante el evento semipresencial, transmitido desde el Teatro Fernando Calderón, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, emitió un mensaje inicial en el que resaltó la importancia de los archivos en la gestión pública. “Zacatecas es una de las 5 entidades federativas que ya cuentan con su Consejo Estatal de Archivos” reconoció.

Fabiola Torres Rodríguez, Comisionada Presidenta del IZAI, agregó que la gestión documental es una herramienta fundamental para fortalecer la democracia. “Sin archivos, no hay acceso a la información; sin información, no hay transparencia y sin transparencia no hay rendición de cuentas, por ello es tan importante la presentación de este diccionario” mencionó.

En tanto, la Comisionada del INAI Julieta Del Río Venegas destacó que el diccionario de archivos tiene la finalidad de presentar, con la aportación de 19 especialistas y con un lenguaje comprensible, el conocimiento sobre el tema de archivos.

“Cualquier documento es importante porque forma parte de la gestión documental, estos te pueden liberar de un proceso o una responsabilidad, incluso, pueden salvar una vida o dar una larga vida de paz y tranquilidad” puntualizó.

La también Coordinadora de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho en el INAI, afirmó que, en la obra, se presenta la “auditoria archivística”, uno de los tantos conceptos creados por especialistas como una herramienta de control, para la rendición de cuentas.

Bajo la moderación de la Comisionada Nubia Barrios Escamilla, el libro fue comentado por Fabiola Navarro Luna, Coordinadora Editorial de la obra y especialista en el tema de archivos, quien destacó la importancia de los archivos para la transparencia y el acceso a la información.

“El diccionario de archivos también contempla esta migración de la gestión de archivos tradiciones en papel, a los documentos digitales que también necesitan tener su debida y adecuada gestión” detalló.

La Comisionada del INAI Josefina Román Vergara, aseguró que los archivos y la gestión documental son elementos inherentes en la generación de conocimiento, pero también en la toma de decisiones.

Agregó que los archivos y los datos tienen un impacto directo en nosotros, pues un Estado donde no hay certeza de la adecuada organización de los documentos, es propenso a la violación de los derechos humanos.

El Comisionado del INAI Óscar Guerra Ford resaltó que el diccionario fue creado con la colaboración de 19 especialistas de los cuales 12 son mujeres. A lo largo del diccionario se van desarrollando 54 conceptos esenciales de relevancia jurídica, técnica, institucional, en un lenguaje más didáctico y sencillo.

“La inexistencia de la información fue en un momento el virus del derecho de acceso a la información, situación que evidenció la importancia de normar en materia de archivos” señaló.

Mercedes de Vega Armijo, Directora del Archivo General del Estado de Zacatecas y coautora del diccionario, expresó la necesidad de que las voluntades políticas se traduzcan en voluntades actuantes para mejorar las condiciones de los archivos zacatecanos y mexicanos.

“Los archivos son herramientas de información organizada y sistematizada, consustanciales a todo acto de gobierno, porque la actividad cotidiana del gobierno se desarrolla en documentos de distintos soportes” señaló.

También estuvo presente Ángeles Ducoing Valdepeña, Coordinadora de la Región Centro Occidente del Sistema Nacional de Transparencia, quien destacó el esfuerzo de quienes compilaron la obra. El evento fue transmitido mediante los canales de Youtube INAI México e IZAI Zacatecas, así como las redes sociales institucionales, en donde podrá ser consultado posteriormente.