Convoca Sara Hernández de Monreal al equipo SEDIF a preservar el respeto y amor a la patria y a la familia

Zacatecas, Zac.- A preservar el respeto y el amor a la patria, el amor a la tierra y a las tradiciones, pero sobre todo el amor a la familia, convocó al equipo del SEDIF la señora Sara Hernández de Monreal, durante el evento conmemorativo del inicio de la Independencia de México.

Reunida con el personal de las oficinas centrales de este organismo de asistencia social, la Presidenta Honorífica del SEDIF, acompañada por la Directora General, Ana Elisa Ramos, les dijo que es una fecha muy importante para los mexicanos que no debe pasar desapercibida, porque es necesario volver a nuestros orígenes y mostrar amor por nuestras tradiciones, por nuestras costumbres, por nuestros grupos indígenas, por nuestros grupos vulnerables.

Rescatar, dijo, “eso que a veces creemos que no es tan importante, pero que es lo más importante que tenemos en la vida que es nuestra familia. Consideró que “el tejido social se ha ido desgajando poco a poco y créanme que si nos ponemos a ver unos años hacia adelante, no nos va a gustar hacia dónde vamos como sociedad”, por eso, se comprometió a trabajar, junto con el gobernador David Monreal Ávila, por la transformación de Zacatecas.

La titular del DIF Estatal expresó su deseo de “inyectar, que desde sus corazones de verdad nos pongamos a ver a nuestras familias, porque eso es lo que representamos aquí; es el desarrollo integral en todos los aspectos, económico, emocional, humano; eso es lo que representamos para las familias de Zacatecas y especialmente para sus familias”.

Y subrayó que “si nuestras familias, las de la familia DIF, no están bien, no podemos proyectar las cosas bien. Primero tenemos que amar, querer, escuchar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestra pareja, para poder estar bien y trabajar con muchas ganas y con mucho compromiso por Zacatecas, donde ya llegó la Cuarta Transformación y habrá una nueva gobernanza.

Dijo que “hoy es un día de fiesta y no quise pasarlo allá en mi oficina, quise pasarla con ustedes, que se lleven este pequeño mensaje que improviso, no lo escribo, porque es lo que soy, es lo que siento y no quiero ser la mujer que alguien la haga, sino soy la mujer que me he hecho a base de trabajo, a base de esfuerzos, a base también de mucho sufrimiento, porque créanme que no ha sido fácil la vida, pero creo que cuando la vida nos golpea nos volvemos mucho más fuertes, ya no nos dan miedo muchas cosas”.

Ante el personal del SEDIF, Sara Hernández de Monreal se comprometió a honrar el trabajo y la oportunidad que adquirió como Presidenta Honorífica del SEDIF, ya que es uno de los espacios más nobles y de atención a las personas más vulnerables; por ello, pidió a las y los presentes honrar también el espacio que hoy tienen oportunidad de ocupar, “que den lo mejor de ustedes mismos y el día de mañana se sientan tan a gusto de haber cumplido la tarea que se nos encomendó”.

Les comentó que tiene mucho por aprender de todas y todos quienes laboran en este organismo de asistencia social, quienes, aseguró, tienen mucho para dar; “denme la oportunidad de platicar con cada uno de ustedes y den lo mejor de ustedes mismos, que yo lo voy a asimilar y lo voy a multiplicar en todo el estado, en cada rincón de Zacatecas, en cada comunidad, en cada colonia, en cada municipio”.

ÁLVARO GARCÍA, NUEVO TITULAR DE LA PPNNAF

Durante este evento, Sara Hernández de Monreal presentó al doctor Álvaro García como nuevo titular de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Familia, perteneciente al SEDIF, quien, dijo, es la persona adecuada para ocupar ese cargo.

Lo calificó como una persona que tiene capacidad y, sobre todo, que “tiene el corazón para tratar de forma fina los detalles tan complicados que son la violencia intrafamiliar, la inequidad de género, todas esas partes tan vulnerables de nuestra sociedad y creo que es la persona indicada porque es una eminencia, no solamente en lo que conoce de las letras, sino porque también es un ser humano increíble”.

Por último, Sara Hernández de Monreal informó que en los próximos días estará presentando al resto del equipo que la acompaña y que estará realizando diversas funciones dentro del este Sistema Estatal DIF.