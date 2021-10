En breve se reabrirá frontera con Estados Unidos; sólo los vacunados podrán pasar

Ciudad de México.- “Se logró la apertura de la frontera norte, vamos a tener ya normalidad; esto tiene que ver con las gestiones que ha hecho México ante el gobierno de Estados Unidos para lograr la apertura de la frontera, pero también la decisión de vacunar en los municipios fronterizos.”

Así lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en diálogo matutino con medios de comunicación, donde el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, detalló que ayer se entablaron diversas reuniones con autoridades de Estados Unidos para abordar el asunto, tras lo cual obtuvo confirmación del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, sobre la reapertura de la frontera, cuya fecha exacta será informada en breve:

“Se van a reanudar las actividades, quiere decir que se van a permitir viajes terrestres y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas. La base de la movilidad global va a ser la vacunación, por eso el énfasis que ha puesto el presidente de la República -además de, por supuesto, salvar las vidas de las y los mexicanos- para acelerar el proceso de vacunación.”

El secretario Ebrard agregó que continúan las reuniones con autoridades estadounidenses para afinar detalles y darlos a conocer posteriormente en coordinación con la Secretaría de Salud. Añadió que actualmente las conversaciones versan en torno a certificados de vacunación y destacó que el gobierno de Estados Unidos reconocerá las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En ese sentido, el presidente solicitó a la OMS que concluya la certificación a las farmacéuticas del orbe que han demostrado su eficacia sin generar problemas de salud:

“Que ya la OMS se apure porque lleva mucho tiempo en el trámite; hay vacunas que todavía no tienen autorización y que han salvado vidas. Lo que consideramos de sentido común, de juicio práctico, es que si se han aplicado y no han perjudicado, por qué no se da la certificación, o por qué no han salido a argumentar que no son aptas o convenientes, o por

qué tanta demora. La OMS tiene que actuar con imparcialidad, con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, con apego a la ciencia. Son derechos humanos universales.”

El titular de SRE recordó que la siguiente etapa del Diálogo Económico de Alto Nivel entre los gobiernos de México y Estados Unidos coincidirá con la reapertura de actividades en la frontera durante los primeros días de noviembre.

Señaló que la próxima reapertura es el resultado de la conversación entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris, donde se abordaron este y otros temas, a partir de lo cual se formaron mesas de trabajo, además del intercambio de información respecto a los avances en cobertura de vacunación contra COVID-19 en municipios fronterizos.

“Los promedios de vacunación en México, especialmente en la región norte, pero también en el resto del país, son muy elevados o son comparables con los que tienen en Estados Unidos, e incluso hay ciudades en México que tienen más vacunación que sus contrapartes en los Estados Unidos.”

En ese contexto, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Fernández, responsable del Plan Nacional de Vacunación en la frontera norte, recordó que hasta el momento nuestro país ha contado con 123.9 millones de vacunas y se han aplicado 108.9 millones de dosis en territorio nacional, con lo cual hasta el momento 75 por ciento de la población adulta ha recibido al menos una aplicación. En entidades como la Ciudad de México, la cobertura alcanza 95 por ciento.

Agregó que en la frontera norte se aplicaron tres millones 748 mil 585 dosis a lo largo de tres meses, cubriendo por completo los 45 municipios de la franja, a saber:

Seis municipios en Baja California con un millón 247 mil 998 vacunas; 12 municipios de Sonora con la aplicación de 310 mil 582; ocho municipios en Chihuahua con 867 mil 592; ocho municipios en Coahuila con 244 mil 929 vacunas; un municipio de Nuevo León con nueve mil 228; y 10 municipios de Tamaulipas con un millón 068 mil 256 dosis.

Recordó que en Baja California y una parte de Sonora se aplicaron vacunas Janssen (unidosis) donadas por el gobierno de Estados Unidos, y en el resto de la frontera se aplicaron dosis Pfizer.