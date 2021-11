Propone diputada eliminar del Código Penal término “facilitación delictiva”

Zacatecas, Zac.-La Diputada Maribel Galván Jiménez presentó una iniciativa para derogar el término “Facilitación delictiva” del Código Penal del Estado de Zacatecas por el que podrían ser acusados ciudadanos y periodistas que transmitan en vivo situaciones de inseguridad.

Así, la iniciativa propone derogar el numeral 1 de la letra ‘d’ del Artículo 76 Bis y el Artículo 141 Ter, así como reformar la denominación del Capítulo IV para eliminar la expresión “Y facilitación delictiva”.

Por ello, desde la Tribuna aseguró que es necesario adecuar la realidad social que priva en Zacatecas en relación con una disposición normativa creada en el 2012, que existe en los códigos penales de 18 entidades del país.

“Sin embargo, contraviene disposiciones Constitucionales y desde luego, coarta Derechos de las personas que se dedican a la difusión y promoción de noticias”, exclamó la legisladora.

Detalló que la misma tiene como objetivo sancionar a las personas que en el momento de ocurrir un hecho presumiblemente delictivo transmitan la nota por diversas plataformas digitales o incluso aquellos particulares que estando sujetos a una situación grave.

La integrante de la Fracción Legislativa del Movimiento de Regeneración Nacional (morena) puntualizó que desde la creación de este tipo Penal, integrado en el Código Sustantivo de la Materia, desde julio del julio del 2020 a la fecha, en el Libro de Gobierno del Juzgado de Control de Distrito Judicial de Fresnillo no se registró asunto alguno por este delito.

“¿Qué significa? Que la pertinencia de la norma no vino a contrarrestar la actividad delictiva. Con esto yo no quiero que se mal interprete que queremos quitar un tipo penal del Código, no. La conducta que está sancionando esta figura está contenida en otra disposición llamada Asociación Delictuosa”.

Finalmente, indicó que el objetivo de esta iniciativa es únicamente armonizar las normas para que el ejercicio Legislativo tenga una producción derivada de la reflexión en torno a la realidad social de la entidad y la realidad social nacional que ha sido dispuesta ya por los tribunales federales.