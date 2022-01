Desafios en Zacatecas. Mensaje.

Zacatecas

Por: Lic. Arturo Jairo (*)

Zacatecas, Zac.- Debemos considerar los desafíos que enfrentará el país y Zacatecas al inicio de este 2022, ya que habrá muchas definiciones que marcarán a los gobiernos federal, estatales y municipales. Que nos afectaran a todos. Iniciando con los cambios de los Gobiernos en los 6 estados: Aguascalientes, Tamaulipas, Oaxaca, Durango, Hidalgo y Quintana Roo. Por ejemplo:

El fenómeno migratorio que rebasa al gobierno y lo somete en la contradicción de la violación de los derechos humanos.

La disputa de los cárteles por el control de regiones estratégicas del país

El control de la inflación, la más elevada de los últimos 20 años- que se coloca en 7,2%; lo que genera desconfianza para inversionistas que han sacado sus recursos para llevarlos a otros países que les garanticen mayor certidumbre y ganancias.

La salud será otro desafío ante la aparición de nuevas cepas del Covid 19 Omnicrom, y las campañas de vacunación y de prevención, así como la falta de medicamentos, especialmente para solventar la necesidad de niños con cáncer

También consideramos a la violencia en nuestro Estado como otro de los indicadores negativos. Ya que dentro del periodo presidencial se han generado 2, 300 homicidios dolosos hasta octubre del año pasado en Zacatecas.

Adicionalmente, de acuerdo a la publicación de The Economist hay variaciones el presente año en materia económica que nos afectaran.

Las empresas que no inviertan por lo menos 10% en nuevas tecnologías desaparecerán. El turismo de entretenimiento regresa totalmente fortalecido en el segundo semestre de 2023, siempre acompañado con mucha tecnología en su operación, desde la compra, la operación y las experiencias a recibir. La educación nunca volverá a ser igual. Será presencial pero tecnológicamente adaptativa. La gente seguirá con pruebas de Covid-19 rápidas por todo 2022 para sentirse seguros. Los grandes hospitales replantean su operación por las crisis económicas que han sufrido por la pandemia. La gente enfermará menos de virus y bacterias, gracias a una limpieza escrupulosa en el manejo de alimentos.

Se abre una ventana de oportunidad para la colaboración internacional con el propósito de ayudar a transformar y resolver los grandes temas, como la educación, la salud, la energía, la seguridad, la política, la destrucción de la clase media, tomarán los reflectores y las empresas tecnológicas desarrollarán soluciones.

De acuerdo con la opinión de diversos especialistas, el desempleo que aún persiste en el país se debe no sólo al impacto de la pandemia sino a problemas estructurales que no han permitido cubrir el déficit del mercado laboral. Ya que sus causas tienen diversos factores, como que en casi dos años el mercado de trabajo estuvo en un proceso de recuperación y aunque ya se tuviera en 2022 el mismo nivel de ocupación, no se crearon los empleos suficientes para satisfacer el crecimiento de la Población Económicamente Activa.

En su mensaje de año nuevo, según los analistas el mandatario zacatecano David Monreal, dejó entrever que asumirá los costos políticos de las decisiones que ha tomado en estos 4 meses de gobierno, en donde los conflictos han prevalecido sobre las buenas noticias. Motivo por el cual se requiere de la unidad de la sociedad, el gobierno, los grupos empresariales, políticos y las universidades.

(*) [email protected]