Ser honesto y responsable: Genaro Borrego

Por: Mtro. Arturo Jairo. (*)

Zacatecas, Zac.- En septiembre de 2016, tuvo una presencia importante en Zacatecas el ex Gobernador Genaro Borrego Estrada quien, en esa fecha en presencia del Gobernador y diversos sectores, presentó su libro de remembranzas: “Carta a Zacatecas”.

En dicho evento tuvo la oportunidad de recordar aspectos de su gestión, incluyendo algunas críticas a la política actual de su estado y envió un mensaje de honestidad, de no optar por “un indigno continuismo encubridor” ya que ese sería el fracaso del Ejecutivo Estatal.

En otra parte en su “Carta a Zacatecas”, afirma que al iniciar un nuevo gobierno siempre se renueva la esperanza de todos los ciudadanos, ya que el gobernador en ese momento, está obligado a cumplir con el mandato recibido de tener un desempeño indiscutiblemente honesto, capaz de garantizar seguridad y justicia, así como de promover el desarrollo integral.

Tal vez la parte sustantiva de dicho documento es la advertencia de que la política no debe seguir siendo el refugio de ambiciosos, insensibles e incompetentes que abrazan esta noble actividad para obtener riqueza fácil.

Recientemente la publicación Quinto Poder en Zacatecas, realizó una entrevista, posterior a la que le hizo éste medio en diciembre del año pasado al titular de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República Ricardo Monreal, quien en marzo de 2011 en una Antología de Milenio afirmó:

Los ex gobernadores de Zacatecas dejamos el poder, pero no la voluntad y el corazón de seguir ayudando a la patria chica, donde nos encontremos. Esta tradición me hizo reencontrarme en los últimos años con Genaro Borrego, quien sigue contando con el aprecio y el cariño de los zacatecanos, por haber sido uno de los mejores gobernadores en el estado, así como funcionario eficiente y probo, tanto en el sector público como en el privado.

Genaro Borrego, por su parte lamentó en la “Carta a Zacatecas”, el endeudamiento y la mala situación de los jóvenes, que son empleadores del gobierno. Y que requieren de nuevas oportunidades de alternativas que el Gobierno Estatal, debe de impulsar, sin la necesidad de esperar que el Ejecutivo Federal encuentre respuestas a sus necesidades económicas y presupuestales.

Como autor aclaró que este libro –cuyo epílogo fue escrito por Enrique Krauze– no es una obra de rigor académico ni una publicación con las aspiraciones de una autobiografía formal, sino una Carta para su Estado. Reconociendo además en la parte central de dicho documento, que los cambios realizados después de su administración, han sido grandes en las últimas tres décadas.

Después de su participación en la empresa FEMSA de la que fue su Director General de Asuntos Corporativos en América Latina, antes fue Senador de la República y Director del Instituto Mexicano del Seguro Social; sin olvidar que fue Presidente de CEN del Partido Revolucionario Institucional. Se separó de toda actividad profesional y política y actualmente vive en Zacatecas.

Razón por la cual, sus Opiniones seguirán enriqueciendo la vida cotidiana de los ciudadanos y del propio Gobierno Federal y Estatal. Ya que su preocupación siempre ha sido la responsabilidad y la honestidad profesional en sus acciones.

(¨*¨) [email protected]