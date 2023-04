Comisión Jurisdiccional declara procedente retirar inmunidad a servidor público

Zacatecas, Zac.- Ante las y los asistentes a la sesión ordinaria del día, el presidente de la Comisión Jurisdiccional, diputado Enrique Laviada Cirerol sometió a la consideración del Pleno, en Jurado de Instrucción, el dictamen respecto del expediente integrado con motivo del pedimento formulado por el Doctor Francisco José Murillo Ruiseco, Fiscal General de Justicia del Estado, por el cual solicita la declaración de procedencia y separación del cargo en contra del ciudadano Julio N, servidor público municipal del H. Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas.

En el dictamen expuesto, se declara procedente retirar la inmunidad procesal al imputado, a fin de que quede a disposición de las autoridades competentes y comparezca al proceso penal iniciado en su contra, en defensa de sus derechos. A partir de la aprobación del dictamen, también quedaría separado del cargo.

El diputado Laviada Cirerol enfatizó en tribuna, que la finalidad de este procedimiento no es definir ni prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del servidor público, únicamente se determina si se remueve o no la inmunidad procesal y si se pone o no a disposición de la autoridad competente al servidor público.

APROBACIONES

Programa de apoyo a la jubilación

Con 22 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, las diputadas y diputados aprobaron exhortar al titular del Poder Ejecutivo de la entidad, para que a través de la Secretaría de Educación del Estado, explore alternativas y obtenga las autorizaciones necesarias para la implementación de un programa de apoyo a la jubilación, destinado al personal docente, de supervisión, directivo, de apoyo y de asistencia a la educación básica de la mencionada Secretaría y les permita acceder a una jubilación digna.

Programa de subsidio al transporte público a estudiantes de nivel básico

Las y los diputados asistentes avalaron de manera unánime el dictamen por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de que para el próximo ciclo escolar se implemente un programa de subsidio al transporte público a estudiantes de nivel básico, medio y superior, como apoyo a su economía.

Asignatura de Derechos Humanos en los niveles de educación básica

Por unanimidad, el Pleno legislativo aprobó el dictamen mediante el cual solicitan a la Secretaria de Educación del Estado proponga incluir una asignatura en materia de derechos humanos en los niveles de educación básica.

Designación de Consejeros Independientes y suplentes del Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente

Los diputados y diputas aprobaron con 19 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el dictamen por el que emiten opinión fundada en el sentido de que las personas que cumplen con los requisitos de elegibilidad e idoneidad para desempeñar el cargo de Consejero Independiente del Órgano de Gobierno de la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente, son las siguientes fórmulas de aspirantes:

Propietario Suplente

1. José Alberto Madrigal Sánchez José Ma. Maldonado Ibarra

2. Edmundo Guerrero Sifuentes Fernando Robles Gutiérrez

3. Miguel Ángel Castañeda Saldívar J. Jesús Tenorio Herrera

4. María de la Luz Larralde Muro Mariana Acosta González

Al momento de registrarse la discusión en lo general, el diputado José Guadalupe Correa Valdez participó a favor del dictamen.

Programa de verificación vehicular

Por unanimidad de la Asamblea, fue aprobado el dictamen mediante el cual se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, por conducto de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, a efecto de que a la brevedad implemente el Programa de Verificación Vehicular, de conformidad con lo establecido en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente del Estado de Zacatecas, con el objeto de garantizar a las personas el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

También se contempla en el dictamen aprobado, que la verificación vehicular en materia ambiental sea aplicada de forma gradual en los municipios de la entidad, comenzando con aquellos en los que se concentre la mayor cantidad de vehículos matriculados como lo son Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, estableciendo para tal efecto, la exención total o un pago mínimo por la realización de dicho procedimiento, lo anterior en apoyo a la economía de las y los zacatecanos, lo anterior atendiendo a la disposición presupuestal correspondiente.

Ley para la Preservación del Arbolado Urbano del Estado de Zacatecas

Con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, fue aprobado el dictamen por el que se emite la Ley para la Preservación del Arbolado Urbano del Estado de Zacatecas, la cual tiene como objetivo garantizar el fomento, conservación, mantenimiento, protección, restitución y desarrollo de los árboles ubicados en parques, jardines bosques urbanos y bienes de uso común propiedad del Estado y Municipios, a fin de lograr un equilibrio ecológico propicio para el sano desarrollo de la población.

En el apartado de asuntos generales participó la diputada Zulema Yunuén Santacruz Márquez y el diputado Xerardo Ramírez Muñoz.