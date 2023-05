Estados Unidos, una oportunidad para médicos mexicanos

Experta en educación médica de Arizona State University (ASU), la universidad #1 en innovación en Estados Unidos, habla sobre los retos y el futuro de la medicina

Desde hace más de 5 años Estados Unidos necesita de más médicos y profesionales de la salud en general. Tan solo en el año 2020, el país del norte requería 90 mil médicos para dar servicio a su población, lo que representa una oportunidad para los doctores mexicano, aseguró la MD. Sherine Gabriel, Professor of the Future of Health Outcomes and Medicine, de la Arizona State University (ASU), la universidad #1 en innovación en Estados Unidos, durante su visita a la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), en la que compartió su punto de vista en temas como salud, el futuro de la medicina y el aprendizaje que dejó la pandemia.

Sobre la falta de profesionales de la salud en Estados Unidos, agregó que se carece de personal médico necesario, en todos los niveles, principalmente médicos y enfermeras, por lo que urgió a los doctores mexicanos, preparados y con idioma inglés, a tratar de rellenar los espacios que existen en la Unión Americana.

La MD. Sherine Gabriel indicó que el déficit de personal médico fue notorio durante la pandemia del Covid-19, que afectó al Mundo entero, pero dejó al descubierto las carencias del sistema de salud de su país.

“En la pandemia aprendimos que el sistema de salud está roto, no funciona. No existía suficiente infraestructura. No se invierte recursos en este sistema y atención para la integración adecuada de tecnología en el sistema público de salud. Debemos trabajar pronto en el sistema de salud para enfrentar la siguiente pandemia; necesitamos reformar el sistema, agregar tecnología e invertir en la gente y el sistema”, apuntó.

Para ejercer en los Estados Unidos, los médicos extranjeros deben de cumplir con una serie de requisitos, entre ellos hablar el inglés y aprobar el Examen de Licencia Médica de los Estados Unidos (USMLE, por sus siglas en inglés).

De hecho, en la UAG continuamente se realizan sesiones informativas y capacitaciones acerca del USMLE, para que los estudiantes estén preparados y puedan aplicar si su interés es trabajar en los Estados Unidos.

El futuro de la Medicina

La experta agregó que la pandemia también tuvo cosas positivas, entre ellas que aceleró muchos cambios, principalmente tecnológicos, que benefician a la comunidad médica y a la sociedad en general.

A raíz de este impulso tecnológico, la MD. Sherine Gabriel enumeró las grandes tendencias del futuro en las ciencias de la salud:

Telemedicina: Las consultas, investigación y colaboraciones ya tenderán ser remotas e híbridas. El paciente hablará con su médico por teléfono o computadora desde su casa, lo que hará más accesible los servicios de salud. Uso de dispositivos: La gente estará más a cargo de su salud gracias a la tecnología con el uso de dispositivos inteligentes, por ejemplo, relojes. Podrán medir su frecuencia cardiaca, sus pasos, oxigenación, sueño y el azúcar en sangre. Salud individual: Gracias a la tecnología, las personas, como individuos, tendrán más herramientas para hacerse cargo de su salud. Colaboración: Debido a los avances y tecnología, cada vez habrá más colaboración entre los profesionales de la salud y los científicos. Cambios en la enseñanza: La manera en la que se entrenará y preparará a profesionales de la salud será diferente, con más tecnología involucrada, como el avance en los equipos médicos y usar los datos para interpretarlos para conseguir mejores resultados.

Medicina e Inteligencia Artificial

“Por otro lado, la Inteligencia Artificial será una poderosa herramienta, casi exacta, funcional y en la medida de lo posible ayudará a que seamos más exactos, que el cuidado médico sea rápido y mejor”, apuntó.

El ChatGPT será una de estas herramientas, con la que podrá resumir un caso médico o historial; también ayudará a tomar dictados durante una cita médica, lo que hará más fácil y accesible la información.

El uso de robots ya es algo que se aplica, y será cada vez más común para tareas sencillas y complejas, como en cirugías.

La experta recalcó que la tecnología debe ser una herramienta, con infraestructura y recursos, al servicio de las personas y su salud.

Experiencia mundial

La MD. Sherine Gabriel actualmente es profesora de la Facultad de Medicina de ASU. Es egresada de la Universidad de Saskatchewan, Canadá. Tiene estudios de Medicina Interna y Reumatología por la Escuela de Posgrado de Medicina en Mayo, y de Epidemiología por la Universidad McMaster, Canadá. También completó programas de educación ejecutiva en las escuelas de negocios de Wharton y Kellog.

Durante su carrera ha ocupado muchos puestos de liderazgo, incluidos el de Presidenta del Departamento de Investigación en Ciencias de la Salud en Mayo Clinic, hogar de más de 420 expertos en salud especializados en las áreas de Epidemiología, Bioestadística e Informática, Biomédica, y Política e investigación de la Salud. También fue Director Médico de la oficina de Alianzas Estratégicas Globales y Desarrollo Comercial, que es la responsable de las alianzas comerciales estratégicas, nacionales e internacionales, de Mayo Clinic.

En el campo de la investigación, sus líneas de trabajo han sido financiadas mayormente por los diferentes Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos, lo cual ha dado como resultado 250 publicaciones científicas originales. Además, ha formado parte de varios comités gubernamentales y juntas de asesores en los NIH y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA).

Gracias a su destacado trabajo y compromiso con la educación innovadora, ha recibido innumerables reconocimientos, como el Premio al Educador Distinguido de Mayo Clinic, el Premio Educador Distinguido de la Asociación para la Capacitación en Investigación Clínica y el Premio Scholar McCann.