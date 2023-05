Reconocen a las y los maestros

Zacatecas, Zac.- Por ser las y los maestros los principales entes de transformación social, el Gobernador David Monreal Ávila los reconoció en su día y les entregó 596 condecoraciones “Rafael Ramírez” y “Manuel Altamirano” por 30 y 40 años de servicio, respectivamente.

Además, el mandatario entregó los casi 600 estímulos económicos a 48 docentes federales y estatales que cumplieron 40 años al frente de las aulas y a 548 por 30 años, todos de las 13 regiones educativas del estado.

Luego de saludar a cada uno de los homenajeados, el mandatario expresó al magisterio su decisión de acompañamiento permanente; muestra de ello, dijo, con la sensibilidad y compromiso del Presidente Andrés Manuel López Obrador, ha realizado las gestiones necesarias para garantizar sus salarios y derechos conquistados, luego del abandono de años que padeció la educación pública.

Refirió que si bien el pago de la nómina magisterial no es un tema resuelto de fondo, continuará en la gestión y siempre respetará los derechos constituciones de las y los maestros; no voy a regatearles nada, mi reconocimiento y compromiso es permanente, siempre nos hemos acompañado en la lucha y no voy a fallarles.

En ese sentido, les informó que trabaja en la dignificación de la infraestructura educativa en todo el estado, a fin de garantizarles a ellos y a sus alumnos los espacios óptimos y seguros para su desempeño, toda vez que, sostuvo, los maestros y la educación son el principal instrumento para la transformación social.

Les expresó por tanto su gratitud por la invaluable labor que realizan todos los días al ser formadores de ciudadanos responsables y por ser un detonante de desarrollo. Asimismo, refrendó su compromiso con la educación pública de la cual dijo ser partidario porque gracias a ellas muchos, entre ellos él, no habrían tenido la oportunidad de una formación académica.

También presente en el festejo del Día del Maestro, la titular de la Secretaría de Educación, Maribel Villalpando Haro, dijo que para el Gobierno de Zacatecas es un honor dignificar la labor docente y valorar la actuación de cada uno de las y los maestros como pilares del estado.

Agradeció al Gobernador David Monreal porque en un acto de justicia social ha podido garantizar el pago de la nómina magisterial toda vez que el déficit financiero es una problemática añeja; sin embargo, destacó, el mandatario estatal ha realizado una gestión incansable y ha sido apoyado por el Presidente López Obrador.

Asimismo, Villalpando Haro aseguró que el Gobierno mantiene un diálogo abierto con los organismos sindicales y juntos, maestros y autoridades, cumplen el reto de entregar buenos resultados y abonar a la recuperación de la paz y el tejido social. Valoramos su lucha y contribución a la construcción de una mejor sociedad, dijo la secretaria al magisterio reunido en el Palacio de Convenciones.

A la conmemoración de este festejo en Zacatecas que se implementó en el país desde 1918, también acudieron, en representación del Presidente, la Delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz, Robles; el Presidente Municipal de Guadalupe, José Saldivar Alcalde; el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), José Luis Briones; entre otros dirigentes sindicales.