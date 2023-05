Todo es posible cuando tu corazón lo desea: Espinoza

Zacatecas, Zac.- Con un poderoso y motivador mensaje, María del Rosario Espinoza, multimedallista olímpica y del mundo en taekwondo, expuso su experiencia de vida como deportista y atleta de alto rendimiento.

El Gobierno de Zacatecas, a cargo de David Monreal, en coordinación con el Municipio de Guadalupe, que preside José Saldívar Alcalde, unieron esfuerzos para celebrar el Día del Estudiante con la conferencia de la taekwondoina mexicana más destacada en la historia de nuestro país, María del Rosario Espinoza, con la finalidad de motivar a la juventud a perseguir sus sueños y esforzarse por alcanzar sus metas.

En su mensaje, el Secretario General del Gobierno del Estado de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, como representante del Gobernador, David Monreal Ávila, comentó que le preguntó a la campeona a qué edad empezó a entrenar taekwondo y ella le respondió que fue a los 5 años, siendo los 20 años la edad a la que alcanzó por primera vez una medalla olímpica.

“Para todo mexicano que nos gusta ver nuestra bandera hondear gracias a una mujer que rompió el techo de cristal del deporte y también el de las mujeres, María del Rosario Espinoza es un ejemplo de vida no solamente para quienes hoy aspiran a practicar el tae kwon do, sino para todos aquellos a quienes les han dicho que no se puede, porque ella demostró que con disciplina y mucho amor a lo que se hace se pueden lograr las cosas”, aseguró el Secretario General del Gobierno de Zacatecas.

A nombre del Gobernador de Zacatecas, Rodrigo Reyes dijo que actualmente se lleva a cabo un programa que se llama ‘Formando Campeones’, a través del que ya han visitado varias escuelas, entre ellas la Primaria Niños Héroes en el municipio de Guadalupe, “y vamos a seguir haciéndolo con el único objetivo de que no haya un solo municipio de Zacatecas en el que no podamos detectar a las próximas Marías del Rosario Espinoza”, expuso el Secretario General de Gobierno.

Por su parte, José Saldívar Alcalde, Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas, agradeció la presencia de los miles de zacatecanos, todos estudiantes, que se dieron cita en el lugar para escuchar la experiencia de una de las más grandes atletas del país, y al dar la bienvenida a María del Rosario Espinoza la reconoció como un ejemplo de dedicación, determinación, esfuerzo y buenas decisiones.

“Para quienes te vamos a escuchar el día de hoy, seguro estoy de que transformarás e inspirarás vidas como lo hiciste en su momento y lo sigues haciendo ahora a través de compartir de tu experiencia”, dijo Saldívar Alcalde.

Al Secretario General de Gobierno Rodrigo Reyes Mugüerza y al Presidente Municipal de Guadalupe, José Saldívar Alcalde, los acompañaron la Presidenta Honorífica del DIF Guadalupe, Paulina Hernández Terán; así como la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de Zacatecas, Zaira Ivonne Villagrán Escareño; el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Rubén Ibarra Reyes, y la Diputada Roxana Muñoz González.

María del Rosario Espinoza fue presentada como una de las máximas representantes del taekwondo en México y el mundo, ganadora de 3 medallas olímpicas, ejemplo de constancia deportiva, nacida en La Brecha, Guasave, Sinaloa un 29 de noviembre de 1987.

Desde el comienzo de su ponencia, muy emocionada, la atleta mexicana compartió el proceso de su formación, que inició en su comunidad natal de La Brecha, cuya actividad económica principal es la agricultura.

De su niñez, recuerda haber sido muy traviesa y dedicar sus días a nadar en los canales de riego y montando en bicicleta con una botella para que se escuchara como si fuera una motocicleta, “yo empecé a los 5 años, y ahí se me acabó la travesura porque en el deporte encontré la vía de portarme bien, de hacer las cosas bien y de ser más disciplinada”, aseguró.

Compartió que su lugar de entrenamiento era las oficinas de la sindicatura, y en algún momento una familiar suya le dijo dónde daban clases de “ese deporte que estabas practicando”, así que todos los días viajaba en camión desde su comunidad hasta Guasave para seguir su preparación.

Vender los productos del campo de cada temporada se volvió en una actividad común para ella y así lograr seguir practicando el deporte que tanto le apasionaba; esto, hasta que toda su familia se mudó a Guasave para que sus hermanos y ella pudieran seguir estudiando y que ella siguiera practicando el tae kwon do.

Buscando el siguiente escalón en el deporte, llegó a unos juegos nacionales y finalmente a competencias mundiales, “a partir de ahí, me comprometí a que cada vez que yo compitiera tenía que ganar una medalla para México y que pudieran decir: ahí va la mexicana”.

En 2008 llegó la gran oportunidad, y haber ganado una medalla en el campeonato mundial, le dio la oportunidad de competir para llegar a los Juegos Olímpicos que era la gran meta de su vida, “lo único que yo les puedo decir es que nunca se den por vencidos, si les cambian el plan aprovéchenlo y conviértanlo en una oportunidad”.

Como parte de su ponencia, también compartió la experiencia de que muchas personas se sumaran a su proyecto de muy distintas formas, expresando el agradecimiento a sus maestros, a sus compañeros, a su familia, y a veces hasta a desconocidos que en algún momento le ayudaron a alcanzar sus sueños.

Finalmente, la atleta motivó a los asistentes a nunca rendirse, a siempre ver hacia adelante y a aprovechar todas las oportunidades que la vida les presente, reconociendo en el deporte, el factor que cambió su vida para bien y que ella sigue aprovechando para cambiar la vida de más mexicanos.

A esta ponencia en el Centro Platero acudieron estudiantes del Bachillerato General Militarizado, así como de distintos planteles de la Universidad Autónoma de Zacatecas, de la Universidad de Durango, de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, de la Escuela Normal Manuel Ávila Camacho, así como de escuelas primarias del municipio de Guadalupe Niños Héroes de Martínez Domínguez, Emiliano Zapata de San Ramón, y Solidaridad de la cabecera municipal, en tanto que, de la capital, acudieron alumnos de las Primarias Héroes Patrios, Francisco Villa, Francisco I. Madero, y González Ortega.