El 80% de sentenciados por homicidio son jóvenes de entre 18 y 28 años: Bañuelos

Zacatecas, Zac.- En fechas recientes, el 80% de los sentenciados por homicidios dolosos son jóvenes de entre 18 y 28 años, por no tomar decisiones correctas, lamentó Geovanna Bañuelos en su visita por los municipios de Tlaltenango y Jerez. Además, alertó a cientos de estudiantes sobre los efectos devastadores del consumo de las drogas en el Foro “Trabajemos Juntos por la Paz”.

Llamó a profesores para que desde las aulas se alerte a los niños, niñas y adolescentes sobre los efectos y las consecuencias del consumo de las drogas.

“Estamos padeciendo un consumo de drogas y de adicciones que no tiene comparación con otro momento de la historia. Hoy en día están circulando drogas que son sumamente adictivas, sumamente mortales y lo que es muy preocupante es que están prácticamente al alcance de todos los jóvenes, independientemente de su situación económica y social. Hoy en las calles, es muy fácil poder acceder a drogas que tienen efectos mortales”, expresó la legisladora por Zacatecas.

En el Foro “Trabajemos Juntos por la Paz”, realizado en el auditorio municipal de Tlaltenango, acudió como invitada especial la Presidenta Municipal de Atolinga, Rosaura Sánchez Bañuelos, los integrantes del cabildo del Ayuntamiento de Tlaltenango, además, directores y alumnos de diversas escuelas provenientes de varios municipios de la región. El edil y anfitrión de este evento, Salvador Arellano Anaya, destacó la importancia de estos foros.

“Tenemos que conocer las causas de la inseguridad para poder atacarla y combatirla. No difiero cuando el gobernador dice que es el tema de temas. Lo que sí difiero es que creo que no se están haciendo las cosas como deberían de ser. Yo no tengo la respuesta, lo que sí sé, es que este tipo de foros pueden ayudar, porque nuestros jóvenes son las principales víctimas de lo que lamentablemente está aconteciendo, tanto por el reclutamiento del crimen organizado, como el consumo de estupefacientes que afecta a este sector”.

Teniendo como sede el Teatro Hinojosa de Jerez y con la presencia de Julia Olguín Serna, Subsecretaria de Concertación y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno del Estado, el Presidente Municipal de Jerez, Humberto Salazar Contreras, enfatizó que la seguridad es la prioridad para nuestros municipios, estado y país, al ser un tema que no admite aproximaciones simples, por lo que se requiere conocer nuestro contexto social, económico y territorial.

“Por ello, agradezco el interés y compromiso de las autoridades federales, estatales y municipales, que están conciliando esfuerzos para la realización de este Foro ‘Trabajemos Juntos por la Paz’. Y sobre todo, la entrega y disposición de la senadora Geovanna Bañuelos, quien ha puesto todo su empeño para la construcción de la paz”, expresó Humberto Salazar.