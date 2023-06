Aprueban informe del Proceso Electoral Ordinario y Elección Extraordinaria 2023

Zacatecas, Zac.- Este miércoles 31 de mayo en sesión realizada de forma virtual, los integrantes del H. Consejo Universitario, contando con el quórum legal para deliberar, aprobaron por unanimidad el informe del pasado proceso electoral ordinario y elección extraordinaria 2023, para la designación democrática de los integrantes de los Órganos de Gobierno y una integrante de la Defensoría Universitaria, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Moderada por Ángel Román Gutiérrez, secretario general de la UAZ, la sesión del H. Consejo Universitario –máximo órgano de decisión de nuestra máxima casa de estudios-, escuchó a Jesús Trejo Palacios, coordinador de la Comisión Electoral Universitaria, quien leyó un resumen del informe de 167 páginas, elaborado por ese órgano.

El documento íntegro, se informó, fue distribuido antes de la sesión de este miércoles a cada uno de los integrantes del H. Consejo Universitario, para que lo pudieran conocer al participar en la asamblea universitaria.

De esta forma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 14 y 17 fracción II de la Ley Orgánica; los artículos 33 y 115 del Estatuto General; el artículo 84 del Reglamento General de Elecciones y los artículos 36, 70, 71 y 72 del Reglamento Interno del Consejo Universitario, se sesionó a través de la plataforma ZOOM, para el respectivo análisis y calificación del Proceso Electoral Ordinario y Extraordinario 2023.

Jesús Trejo Palacios abordó el único punto del orden del día, para rendir el informe de la Comisión Electoral Universitaria, donde de forma detallada, se describieron las actividades realizadas en el desarrollo del proceso electoral interno de la UAZ, donde se eligieron a Consejeros Universitarios del sector Estudiantes, Docentes y Trabajadores Administrativos, así como a una integrante de la Defensoría Universitaria.

Entre otras cosas, se informó que, el padrón electoral definitivo de la UAZ, por sector, incluyó a 2 mil 794 docentes; 5 mil 793 estudiantes y 1 mil 559 trabajadores administrativos.

Al hacer un recuento de la información contenida en el Acta de Sesión de Escrutinio y Cómputo de la elección universitaria, realizada el 17 de mayo del 2023, Jesús Trejo Palacios relató cómo se procesó la votación recibida en las asambleas electivas y en las casillas instaladas en la jornada electoral, para los programas académicos, con modalidad semiescolarizada, y también cuando se hizo el procedimiento respectivo para los programas con modalidad escolarizada. Incluyendo además en ambas elecciones, el recuento de las actas de escrutinio y cómputo, actas de incidentes, votación emitida y boletas inutilizadas.

Trejo Palacios informó que, para todos los integrantes de la comunidad universitaria interesados, de conformidad con el procedimiento determinado en el artículo 82 del Reglamento General de Elecciones, “cada uno de los datos correspondientes a los votos registrados en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas, pueden consultarse en la página electrónica https://resultados.uaz.edu.mx/”.

Respecto a algunos de los datos específicos relevantes de la elección, se comunicó que los electores universitarios, designaron a través de su sufragio a Adriana Guadalupe Rivero Garza, como nueva integrante de la Defensoría Universitaria, órgano desconcentrado que, de tres miembros, tenía una posición acéfala.

En otra parte del informe, se dio a conocer que se presentaron 17 “quejas electorales”, del proceso electivo interno, las cuales se desecharon por no cumplir con los requisitos establecidos en la normatividad electoral universitaria.

Sólo procedió un recurso de “nulidad”, se señaló, promovido por Vanessa Alessandra Ramírez Duarte, de la escuela preparatoria, cuyo expediente se remitió el 22 de mayo al H. Consejo Universitario, y cuya resolución correrá a cargo de la Comisión de Honor y Mérito.

También, manifestó Jesús Trejo Palacios, durante el proceso se aprobaron cinco recursos de reconsideración en contra del acuerdo de calificación de los registros.

Asimismo, en otro asunto relacionado al proceso electivo universitario, se destacó que hubo algunos casos en los que no se emitieron constancias provisionales de mayoría, “en los casos de candidatos que hayan obtenido un empate, en razón de que no existe un criterio para atender estas situaciones en particular, consideramos se lleven a cabo elecciones extraordinarias para determinar quién ocupará esos cargos”.

Específicamente se presentó empate en la elección de consejeras y consejeros universitarios por la Unidad Académica de Economía (sector alumno); consejeras y consejeros de unidad por el programa del Doctorado en Estudios de Desarrollo (sector alumno); y de consejeras y consejeros de unidad del programa de Médico General (sector docente), en la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud.