Conoce las señales para saber si eres adicto al Internet

Expertos apuntan que un 6% de la población mundial sufre de adicción al Internet lo que afecta las relaciones humanas, productivas y colaborativas

El mundo real se está quedando corto ante el mundo digital, y es que su crecimiento es cada vez mayor; en términos de lo que podemos hacer, ver, sentir, saber y consumir en la red, parece ya no tener limitantes y la inmediatez lo vuelve imprescindible para la vida humana. Sin embargo, esto trae consecuencias, como la adicción, codependencia y daños a la salud mental.

En la conferencia “Adicciones Virtuales”, impartida en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG) y organizada por el Club de Ejecutivas y el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos (STAA), la Gerente de Relaciones Laborales, Mtra. Pilar del Carmen Jara Torres, apuntó que cada vez hay mayor dependencia de las personas a vivir para el internet.

“De acuerdo con el informe Cyberpshycology Behavior, and Social Networking, aproximadamente el 6% de la población mundial tiene adicción al Internet, esto si se considera que solo 64% de la misma tiene acceso a esta herramienta. Aunque el porcentaje no parece alarmante, es igual o mayor a niveles de otras adicciones”, dijo.

La adicción a Internet sucede cuando una persona no puede llevar una vida satisfactoria debido al uso excesivo y no controlado de esta herramienta, ya sea a juegos online, redes sociales, compras, videos y toda índole que tenga que ver con la navegación digital.

A su vez, dio a conocer los principales motivos por los que una persona se vuelve adicta a internet:

Preocupación cognitiva por el acceso a internet, que es pensamiento o creencia de poder encontrar aquello que necesitamos o deseamos a través de los recursos que se encuentran en la web.

Factores individuales. Las personas tímidas y con problemas para relacionarse tienen más riesgos, ya que el uso del Internet y redes sociales permite comunicarse sin tener que interactuar cara a cara.

Falta de autocontrol. El tipo de recompensa que ofrece Internet es inmediata e impredecible hace que sea más fácil ser adicto a esta actividad. Cada inicio de sesión se ofrece información impredecible y potencialmente positiva que hace que la persona tenga ganas de volverlo a consultar.

Estilos de vida, el estrés y una percepción menor de satisfacción de vida en general son los detonantes de pasar más tiempo dentro de la red.

Además, dio a conocer cuáles son los tipos de adicción a Internet más comunes:

Adicción a las redes sociales.

Adicción a los juegos de apuestas.

Adicción al entretenimiento en línea.

Por otro lado, compartió las consecuencias de la adicción a internet y que pueden manifestarse de las siguientes maneras:

Irritabilidad y malestar por estar separado o desconectado.

Necesidad de ir aumentando el tiempo de conexión.

Dificultades para mantener las actividades habituales.

Problemas del sueño.

Si te preguntas, ¿cómo saber si eres adicto a internet? La experta compartió que si contestas que sí a la mayoría de las siguientes preguntas es probable que tengas qué revisar y hacer cambios en el uso que tienes de éste.

¿Piensas continuamente en Internet? ¿Necesitas estar cada vez más tiempo conectado? ¿Has intentado reducir el tiempo de conexión, pero no lo consigues? ¿Te pones de mal humor cuando no puedes conectarte y tienes algún problema en casa, con tus amigos o en el trabajo por culpa de Internet? ¿A pesar de esos problemas continúas conectándote?

Si se sufres de alguna de estas manifestaciones, las recomendaciones para hacer un uso saludable de las tecnologías son:

Busca ayuda profesional.

Aprende a usar con seguridad la red.

Enséñate, y enseña a los jóvenes y niños, habilidades emocionales y sociales.

Aprende a encontrar el equilibrio en el uso del dispositivo.

Ubica todos los dispositivos en zonas comunes y no los dejes tan a la mano.

Recuerda que tienes el control y la capacidad de hacerte responsable sobre el uso de la tecnología. Las adicciones no son un juego ni situaciones inocentes, éstas destruyen lentamente la vida de quien las sufre y de aquellos que están a su alrededor.