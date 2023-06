Continúa la promoción de INAI en tu escuela

Zacatecas, Zac.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) continúa con la promoción de los valores asociados a la transparencia entre jóvenes estudiantes y presenta cómo funciona la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para que éstos puedan aprovechar sus ventajas en el contexto en el que se desenvuelven.

Así, esta semana el INAI realizará una nueva jornada del programa “El INAI en tu escuela”, en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

“El Instituto está viviendo una coyuntura crítica, en la cual su órgano máximo de decisión no funciona de manera adecuada pues no contamos con los siete Comisionados para resolver de manera colegiada los recursos de revisión en favor de la ciudadanía; sin embargo, esto no implica que nos encontremos sin trabajar. Por el contrario, las actividades del INAI siguen activas. Organizamos eventos y foros, participamos en ferias de libro, todo para socializar, difundir y promover los derechos entre la población”, destacó la Coordinadora Permanente de la Comisión de Vinculación y Promoción del Derecho del Instituto.

El programa “INAI en tu escuela” surgió en 2019 como una estrategia para promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en las aulas de escuelas de los diferentes niveles educativos a lo largo y ancho del territorio nacional.

En 2019 se efectuaron jornadas en planteles académicos de los municipios del Estado de México, Querétaro, Tabasco, Morelos, Hidalgo, Puebla y Tamaulipas y, derivado de la pandemia se suspendieron las actividades hasta mediados de 2022, cuando se retomó el programa en algunos estados del centro del país para promover la participación en los concursos.

A partir de este 2023 se rediseñó el programa para promover concursos, conferencias, talleres y el módulo del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) en los planteles educativos de todos los niveles.

En lo que va del año, “INAI en tu escuela” ha visitado: el Instituto Técnico y Bancario San Carlos, A.C. (Ecatepec); la Universidad Autónoma de Chapingo, y el Centro Universitario Tlacaélel (Ixtapaluca), que registraron la participación de 680 personas del Estado de México, entre estudiantes y profesores.

“En los tiempos que corren de retos de consolidación y de funcionamiento adecuado de las instituciones, no se puede subestimar el papel del INAI en la democracia mexicana. Uno de estos roles es el de promoción de la transparencia, la salvaguarda del acceso a la información y la protección de los datos personales.

“Al acercar el INAI al ámbito académico, abrimos las puertas al conocimiento, colaboración y empoderamiento con sectores dinámicos. En el contexto actual mexicano, las y los jóvenes deben asumir la defensa de sus derechos, por su bien y por el bien de toda la sociedad”, aseguró la Comisionada del Río.

Durante las jornadas, los estudiantes tienen la oportunidad de profundizar en los marcos legales, mecanismos y desafíos en torno a la transparencia y protección de datos. Asimismo, la comunidad estudiantil recibe asesoría del personal especializado del INAI para conocer las mejores prácticas de protección de datos personales, como una forma de salvaguardar su identidad y aprovechar el acceso a la información. De esta forma, las y los jóvenes mexicanos pueden conocer la oferta de programas, becas, y apoyos para que continúen fortaleciendo su formación y capacidades profesionales.